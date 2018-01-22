Три человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме

В Москве в результате пожара в квартире жилого дома погибли трое человек. Как сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на информированный источник, возгорание произошло в одной из квартир дома 13 в Стрельбищенском переулке.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили тела троих погибших. По данным источника в экстренных службах, на которого ссылается агентство "Москва"
, причиной пожара стало короткое замыкание.
По данным на сайте
главного управления МЧС по столице, сообщение о возгорании поступило в 01:00. Огонь возник в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. Пожар был потушен в 01:45, в ходе тушения пожара были спасены пять человек, из них один ребенок, и выведены 12 человек.