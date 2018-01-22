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Три человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме
22 января 2018 г. | Время публикации 08:30 | Последние изменения 10:10
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В Москве в результате пожара в квартире жилого дома погибли трое человек. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, возгорание произошло в одной из квартир дома 13 в Стрельбищенском переулке.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили тела троих погибших. По данным источника в экстренных службах, на которого ссылается агентство "Москва", причиной пожара стало короткое замыкание.

По данным на сайте главного управления МЧС по столице, сообщение о возгорании поступило в 01:00. Огонь возник в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. Пожар был потушен в 01:45, в ходе тушения пожара были спасены пять человек, из них один ребенок, и выведены 12 человек.
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