Собянин объяснил проведение школьных референдумов в день выборов тем, что в обычные дни на них никто не ходит

18 января 2018 г. Школьные референдумы могут пройти в столице в день выборов президента

Школьные референдумы решено приурочить к выборам президента 18 марта, чтобы обеспечить высокую явку. Там будут обсуждаться вопросы времени начала занятий, школьной формы, формата каникул или выбора второго иностранного языка.