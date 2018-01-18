Собянин объяснил проведение школьных референдумов в день выборов тем, что в обычные дни на них никто не ходит

Мэр Москвы Сергей Собянин усомнился в том, что запланированные на 18 марта школьные референдумы проводятся ради повышения явки на президентских выборах. По его мнению, наоборот, школы хотят привлечь внимание к своим проблемам за счет интереса к выборам президента РФ. Об этом он заявил на встрече с членами Общественной палаты Москвы.
"Что касается школьных референдумов, мне кажется, это не для явки. Это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе", - цитирует Собянина "Интерфакс"
. Мэр также считает, что проведение референдумов "вызовет шероховатости при движении избирателей".
Напомним, идея провести школьные референдумы в один день с президентскими выборами принадлежит межрайонному совету директоров образовательных учреждений. Один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев, пояснял, что референдумы могут пройти в школах, где расположены участковые избирательные комиссии. На голосование предлагается вынести не более четырех актуальных вопросов, например о школьной форме, каникулах или расписании. В референдуме смогут принять участие родители учеников и сами школьники, достигшие 14-летнего возраста.
В Мосгоризбиркоме идею поддержали
, отметив, что она не связана с повышением явки на выборах президента. Глава комиссии Валентин Горбунов заявил, что участие школьников в референдуме научит в будущем не игнорировать выборы органов государственной власти. Для школьных референдумов выделят свои помещения и урны.
В начале января РБК писал, что проведение школьных референдумов и других мероприятий для привлечения россиян на мартовские выборы входит в программу, разработанную для регионов администрацией президента
. При этом школьные референдумы не будут иметь юридической силы, а послужат лишь для выявления общественного мнения.
На этот факт в своем новом видеообращении
указал оппозиционер Алексей Навальный, не допущенный к участию в президентских выборах и призывающий к их бойкоту. "Понятно, что референдум - чистый обман. Никаких юридических последствий не имеет и иметь не может. Учебный план не референдумами принимается. Тем не менее школьники очень захотят выразить свое мнение", - считает Навальный. Основная цель этих референдумов, по мнению оппозиционера, - привлечь на избирательные участки взрослых родственников школьников, чтобы тем самым повысить явку на президентских выборах.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович выразил обеспокоенность намерением провести школьные референдумы именно в день президентских выборов, отметив, что сама по себе инициатива является вполне демократической. "Вызывает подозрение, что в очередной раз детскую тему используют в политических целях. Мне бы очень хотелось, чтобы эти вещи были разведены не только по времени, но и по сути", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
.
Напомним, 18 марта в Москве также намеревались провести референдум по вопросу объединения районов Марьино и Люблино
, однако инициативная группа вряд ли сумеет организовать процесс к президентским выборам, поэтому мероприятие могут отложить
до сентябрьских выборов мэра.