Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал пропускной режим в парке "Зарядье"

Дизайнер Артемий Лебедев написал гневный пост в Facebook
с критикой "вахтерской" политики парка "Зарядье". Его возмутило большое количество заборов и ограждений в парке.
"В будний день с утреца в "Зарядье" никого нет. Но при этом охрана выбрала себе самый значимый объект — парящий мост и оградила его заборами и пропускным режимом. Теперь <...> можно входить только с одной стороны, а выходить <...> только с другой. Хотя мост рассчитан на то, что на него можно входить и выходить с любой стороны в любом количестве", - пишет Лебедев, назвав охранников и вахтеров "главной плесенью России".
"Тревога! Два нарушителя прорвались на мост с неправильной стороны! Ведь охранники решили, что входить на мост можно слева! А эти **** прутся как ни в чем не бывало справа! Три урны слева и два забора справа им не смогли противостоять!" - саркастически пишет Лебедев.
Это не первый скандал, разгоревшийся вокруг парка. 19 сентября стилистка из Санкт-Петербурга Юлия Журавлева рассказала о том, что на входе в парк полицейский попросил ее показать содержимое сумочки и нашел внутри пакет с таблеткой, украшенной черепами
. Стилист уверяла, что наркотик подбросил сам страж порядка: по факту инцидента была проведена служебная проверка, по итогам которой сообщалось, что полицейские "не приняли мер к надлежащему оформлению инцидента" и привлечены к строгой дисциплинарной ответственности
. Еще один скандал был связан с парящим мостом, который из-за недоделок строителей превратился в каток
после первых заморозков.