Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал пропускной режим в парке "Зарядье"

2 ноября 2017 г. "Парящий мост" в "Зарядье" после первых же заморозков превратился в каток

Доступ на мост для посетителей пришлось временно перекрыть для обработки его поверхности песком от гололедицы. По неофициальным данным, несуразица произошла из-за того, что рабочие неправильно выполнили водостоки.