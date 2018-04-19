Число кандидатов в мэры достигло 21

21 июня 2018 г. Свиридов и Красовский получили больше всего подписей на встрече муниципальных депутатов с кандидатами в мэры Москвы

По итогам встречи в Совете муниципальных образований Москвы количество голосов, поданных за одного кандидата в мэры, варьируется от 5 до 13. Наибольшее количество голосов получили Илья Свиридов и Антон Красовский.