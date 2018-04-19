Число кандидатов в мэры достигло 21

Общее число кандидатов, подавших документы на выдвижение кандидатами на должность мэра Москвы, достигло 22. Об этом сообщили "Интерфаксу"
в Мосгоризбикоме.
"В четверг документы на самовыдвижение кандидатом подал безработный 1969 года рождения Владислав Бузаров. Таким образом, в настоящее время 8 человек выдвинулись от партий, еще 13 идут как самовыдвиженцы", - рассказал собеседник агентства.
Ранее документы в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии "Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.
Кроме того, кандидатами выдвинулись фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Михаил Балакин (от парии "Союз горожан") и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Всем без исключения кандидатам для регистрации необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов, самовыдвиженцам также требуется сбор не менее 36 тысяч подписей избирателей. Возможностью пройти так называемый муниципальный фильтр теоретически обладает только кандидат, поддержанный партией "Единая Россия"
, однако другие кандидаты не исключают изменения расстановки сил благодаря встречам с муниципальными депутатами
и представлением своих программ. Ранее глава столичного отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский заявил, что партия не будет оказывать никакого давления
на своих муниципальных депутатов и призывать их отдавать подписи за кого-то из кандидатов,
"Мы регулярно слышим заявления, что "Единая Россия" узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр. Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой", - сказал Метельский.