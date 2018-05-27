

"Яблоко" заподозрило Собянина в трате бюджетных денег на предвыборную кампанию Рубрики: Экономика

Агентство городских новостей Москва / Ведяшкин Сергей



"Использование оплаченного из бюджета мероприятия для предвыборной кампании в мэры - пример политической коррупции. Такие действия содержат признаки преступления по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - говорится на



День рождения "Активного гражданина" в парке Горького 24 мая организовало ООО "Социализм про медиа". В какую именно сумму обошелся праздник, неизвестно. Юристы ЦАП считают, что он был оплачен через закупку целого "пакета" мероприятий для мэрии на год вперед за 390 миллионов рублей.



Бывший соучредитель "Социализма про медиа" Михаил Арутюнов - полный тезка сотрудника Администрации президента. Та же фирма в марте организовывала предвыборный митинг Владимира Путина в "Лужниках". Волонтерские проекты, горячо поддерживающие Собянина, "если присмотреться внимательнее", являются государственными, отмечают юристы "Яблока". А директор волонтерского центра Ирина Швец - чиновница в структуре мэрии.



"Помимо госпроектов, Собянин использует другие способы найти сторонников среди волонтеров и благотворителей при помощи своих полномочий", - отмечается в расследовании. Так, директор фонда помощи детям с аутизмом Наталья Водянова поддержала Собянина на следующий день после того, как он передал организации два здания на Новинском бульваре, отмечает ЦАП.



"Если чиновник организует выдвижение на празднике, оплаченном из бюджета, и скупает поддержку благотворителей с помощью своих полномочий - это политическая коррупция. Никто не мешает Собянину или другим чиновникам тратить личные средства на участие в политике. Но за это не должны расплачиваться налогоплательщики", - прокомментировал замруководителя ЦАП Алексей Карнаухов. "Яблоко" потребует провести прокурорскую проверку.



Ранее стало известно, что столичные власти потратят еще 30 миллионов рублей в дополнение к 86 миллионам на информирование избирателей о выборах мэра Москвы. Напоминания об этом событии разместят буквально повсюду - вдоль трасс и железных дорог, на вокзалах, в общественном транспорте, на экранах в вагонах метро, монополизированных провластным каналом "Москва 24". Средства также пойдут на приглашения на выборы, наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты "Голосовать легко". Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко" считает, что мэр Москвы Сергей Собянин использует служебное положение и средства из бюджета для собственного продвижения во время предвыборной кампании. Как поясняется в расследовании, праздник портала "Активный гражданин", на котором Собянин объявил о своем выдвижении на новый срок, и волонтерские проекты в поддержку действующего градоначальника финансируются городом."Использование оплаченного из бюджета мероприятия для предвыборной кампании в мэры - пример политической коррупции. Такие действия содержат признаки преступления по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - говорится на сайте ЦАП День рождения "Активного гражданина" в парке Горького 24 мая организовало ООО "Социализм про медиа". В какую именно сумму обошелся праздник, неизвестно. Юристы ЦАП считают, что он был оплачен через закупку целого "пакета" мероприятий для мэрии на год вперед за 390 миллионов рублей.Бывший соучредитель "Социализма про медиа" Михаил Арутюнов - полный тезка сотрудника Администрации президента. Та же фирма в марте организовывала предвыборный митинг Владимира Путина в "Лужниках". Волонтерские проекты, горячо поддерживающие Собянина, "если присмотреться внимательнее", являются государственными, отмечают юристы "Яблока". А директор волонтерского центра Ирина Швец - чиновница в структуре мэрии."Помимо госпроектов, Собянин использует другие способы найти сторонников среди волонтеров и благотворителей при помощи своих полномочий", - отмечается в расследовании. Так, директор фонда помощи детям с аутизмом Наталья Водянова поддержала Собянина на следующий день после того, как он передал организации два здания на Новинском бульваре, отмечает ЦАП."Если чиновник организует выдвижение на празднике, оплаченном из бюджета, и скупает поддержку благотворителей с помощью своих полномочий - это политическая коррупция. Никто не мешает Собянину или другим чиновникам тратить личные средства на участие в политике. Но за это не должны расплачиваться налогоплательщики", - прокомментировал замруководителя ЦАП Алексей Карнаухов. "Яблоко" потребует провести прокурорскую проверку.Ранее стало известно, что столичные власти потратят еще 30 миллионов рублей в дополнение к 86 миллионам на информирование избирателей о выборах мэра Москвы. Напоминания об этом событии разместят буквально повсюду - вдоль трасс и железных дорог, на вокзалах, в общественном транспорте, на экранах в вагонах метро, монополизированных провластным каналом "Москва 24". Средства также пойдут на приглашения на выборы, наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты "Голосовать легко".



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