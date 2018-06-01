

Вандалы испортили машины муниципальных депутатов, выступающих против незаконных работ в Измайлово Рубрики: Общество

Надежда Загордан / www.facebook.com



"Сегодня моя машина пострадала - разбито стекло и салон залит какой-то бесцветной жидкостью. С моей машиной это произошло на следующий день после того, как вопрос о завышенных в несколько раз сметах и работах без документов на Измайловском проспекте за 250 миллионов рублей (4 лота из 6 выиграла небезызвестная компания Ремдорсервис-94) был публично озвучен на встрече с главой управы района Измайлово", - сообщает потерпевшая.



Она добавила, что после того, как независимые депутаты района Измайлово остановили на проспекте работы, ведшиеся при отсутствии контракта и проекта, машину ее коллеги Анастасии Мураловой облили "чем-то типа мазута". "Странная закономерность, не находите? Москва превращается в территорию жизни по понятиям, 90-е возвращаются.... Что дальше? Физическое устранение депутатов и активистов? И это перед выборами мэра. А когда выберут..." - пишет депутат.







Ранее муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский заподозрил власти Москвы в проведении ускоренного благоустройства дворов



"Подрядчики просто вышли на объекты и начали работать! Что-то я такого в нашей практике не припоминаю, - пишет Барановский в своем блоге. - Я внимательно поискал конкурсы - ничего нет. <...> Да и когда они могли быть проведены, если мы работы согласовали только что?". По мнению депутата, "сверху" пришло указание провести благоустройство всех дворов до выборов мэра Москвы. Между тем ремонт без конкурсов является коррупционным преступлением: экономия с каждого проводимого в районе конкурса возвращается в район в тот же год и расходуется на благоустройство.



Неизвестные вандалы портят автомобили муниципальных депутатов, выступающих против незаконных работ по благоустройству на Измайловском проспекте. Сметы работ оказываются завышены в несколько раз, а сами они ведутся в отсутствие контрактов и проектов благоустройства. Об этом на странице в Facebook пишет депутат муниципального округа Измайлово Надежда Загордан."Сегодня моя машина пострадала - разбито стекло и салон залит какой-то бесцветной жидкостью. С моей машиной это произошло на следующий день после того, как вопрос о завышенных в несколько раз сметах и работах без документов на Измайловском проспекте за 250 миллионов рублей (4 лота из 6 выиграла небезызвестная компания Ремдорсервис-94) был публично озвучен на встрече с главой управы района Измайлово", - сообщает потерпевшая.Она добавила, что после того, как независимые депутаты района Измайлово остановили на проспекте работы, ведшиеся при отсутствии контракта и проекта, машину ее коллеги Анастасии Мураловой облили "чем-то типа мазута". "Странная закономерность, не находите? Москва превращается в территорию жизни по понятиям, 90-е возвращаются.... Что дальше? Физическое устранение депутатов и активистов? И это перед выборами мэра. А когда выберут..." - пишет депутат.Ранее муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский заподозрил власти Москвы в проведении ускоренного благоустройства дворов без конкурсов : работы в районе начались всего через неделю после их согласования местным самоуправлением."Подрядчики просто вышли на объекты и начали работать! Что-то я такого в нашей практике не припоминаю, - пишет Барановский в своем блоге. - Я внимательно поискал конкурсы - ничего нет. <...> Да и когда они могли быть проведены, если мы работы согласовали только что?". По мнению депутата, "сверху" пришло указание провести благоустройство всех дворов до выборов мэра Москвы. Между тем ремонт без конкурсов является коррупционным преступлением: экономия с каждого проводимого в районе конкурса возвращается в район в тот же год и расходуется на благоустройство.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 июня 2018 г. Муниципальный депутат заподозрил мэрию Москвы в предвыборном благоустройстве дворов без конкурсов

Мундеп Северного Измайлово заметил, что работы во дворах района начались уже через неделю после того, как местный совет депутатов одобрил их перечень. Конкурсы на выбор подрядчиков за это время провести бы не успели. Таким образом, налицо коррупционное преступление.



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