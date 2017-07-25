Снос "Горбушкина двора" ради застройки отложили на неопределенный срок

Снос торгового центра "Горбушкин двор" в Москве ради нового строительства по программе реновации откладывается на неопределенный срок, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу управляющей гипермоллом компании. Там пояснили, что это связано с необходимостью доработать градостроительный план земельного участка.
"Пока мы не понимаем, в какие сроки будет реализован девелоперский проект и в каком формате это будет сделано. Пакет документов для получения ГПЗУ на строительство был возвращен", - сообщил управляющий директор ТЦ Владимир Исаев, слова которого приводят "Ведомости"
.
В то же время он не исключил появления жилья на месте "Горбушкина двора" в ближайшие годы. Пока же торговый комплекс, до сих пор специализировавшийся на технике и электронике, решил обновить стратегию развития на следующие три-пять лет. За это время он рассчитывает стать крупнейшим в России продавцом товаров для увлечений. Речь идет о продукции для фанатов комиксов, аниме, киберспорта, исторических реконструкций, фэнтези. Под них планируется выделить весь второй этаж.
"Есть магазины, где закупаются любители рыбалки или охоты, есть стихийно образовавшиеся рынки, есть супермаркет "Леонардо", хотя это немного другое. В целом же отечественная индустрия торговли товаров для увлечений фактически отсутствует. То есть мы идем в незанятую нишу", — прокомментировал новую стратегию Исаев (цитата по RNS
).
Летом 2017 года стало известно, что территорию "Горбушкина двора" застроят жильем. Эксперты объясняли, что из-за узкой специализации комплекса и высокой конкуренции на рынке торговой недвижимости его формат уже не столь эффективен. К тому же, рядом с ТЦ находятся другие крупные торговые точки. Заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин говорил, что "Горбушкин двор" снесут не раньше 2019 года
и отдадут под офисы и жилье по программе реновации
.