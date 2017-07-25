Снос "Горбушкина двора" ради застройки отложили на неопределенный срок

8 февраля 2018 г. Хуснуллин: "Горбушкин двор" снесут не ранее 2019 года

По словам заммэра, конкретные сроки сноса ТЦ будут ясны после подготовки проектно-сметной документации, что произойдет не раньше, чем через год. Сейчас проводится оценка градостроительного потенциала этой территории.