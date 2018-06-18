В Москве перекроют Ильинку и ограничат доступ к парковкам из-за школьных выпускных

18 июня 2018 г. Столичный парк Горького закроют для обычных посетителей на выходные из-за праздника выпускников

Вход на территорию парка для обычных посетителей будет закрыт с 06:00 23 июня: выпускники и их сопровождающие получат специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом. На входе в парк будут созданы три линии контроля.