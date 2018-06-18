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В Москве перекроют Ильинку и ограничат доступ к парковкам из-за школьных выпускных
22 июня 2018 г. | Время публикации 18:55
Рубрики: Автотранспорт  
 
Московский транспорт‏ / Twitter
Улица Ильинка в центре Москвы будет полностью перекрыта с 16:00 23 июня до 7:00 24 июня в связи с проведением школьных выпускных. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта. Около 6 тысяч подростков из разных регионов России отметят окончание школы в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме того, с 0:01 23 июня до 6:00 24 июня будет ограничен доступ к парковке со шлагбаумом на Крымском Валу, а с 17:00 до 7:00 нельзя будет воспользоваться парковкой на Болотной улице, владения 10-18, сообщили в "Московском паркинге".

В выпускных балах, которые пройдут в Москве с 23 на 24 июня, примут участие почти 54 тысяч человек. Главные торжества по традиции пройдут в парке Горького, который закроют для обычных посетителей. Из-за чемпионата мира по футболу выпускники не смогут сделать памятные фото на смотровой площадке Воробьевых гор, где организована фан-зона.
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