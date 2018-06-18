В Москве перекроют Ильинку и ограничат доступ к парковкам из-за школьных выпускных

Улица Ильинка в центре Москвы будет полностью перекрыта с 16:00 23 июня до 7:00 24 июня в связи с проведением школьных выпускных. Об этом сообщается в Twitter
столичного департамента транспорта. Около 6 тысяч подростков из разных регионов России отметят окончание школы в Государственном Кремлевском дворце.
Кроме того, с 0:01 23 июня до 6:00 24 июня будет ограничен доступ к парковке со шлагбаумом на Крымском Валу, а с 17:00 до 7:00 нельзя будет воспользоваться парковкой на Болотной улице, владения 10-18, сообщили в "Московском паркинге".
В выпускных балах, которые пройдут в Москве с 23 на 24 июня, примут участие почти 54 тысяч человек. Главные торжества по традиции пройдут в парке Горького, который закроют
для обычных посетителей. Из-за чемпионата мира по футболу выпускники не смогут сделать памятные фото на смотровой площадке Воробьевых гор, где организована фан-зона.