Журналиста, рассказавшего о блокировке связи на выборах, арестовали на 15 суток

21 июня 2018 г. Журналиста, рассказавшего о блокировке связи на выборах, задержали по пути на встречу жителей с губернатором Подмосковья

Евгения Куракина задержали около подъезда и отвезли в Реутовский городской суд. Там ему выдали документ о приводе по делу об административном правонарушении по статье "Побои". При этом на бумаге нет даты и времени.