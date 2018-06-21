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Журналиста, рассказавшего о блокировке связи на выборах, арестовали на 15 суток
22 июня 2018 г. | Время публикации 09:26
Рубрики: Общество  
 
Скриншот видео Экооборона / youtube.com
Журналиста Евгения Куракина, задержанного в Реутове по дороге на встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, арестовали на 15 суток. Об этом он сообщил ОВД-Инфо.

Ранее Куракин рассказал, что его задержали и отвезли в Реутовский городской суд. Там ему выдали привод по делу об административном правонарушении. Согласно документу, Куракину вменили статью 6.1.1 КоАП — побои. По словам журналиста, в документе нет ни даты, ни времени, по которым его нужно доставить в суд. Журналист отметил, что подобное задержание перед встречей с губернатором Подмосковья происходит в третий раз. В 2016 году Куракина насильно посадили в полицейскую машину, а потом долго возили по городу и держали в отделе.

Он утверждает, что задержание может быть связано с его участием в наблюдательной комиссии на президентских выборах 2018 года. В Facebook Куракин писал, что обнаружил "системное подавление телефонной и интернет связи на избирательных участках города в целях воспрепятствования наблюдению".

По словам журналиста, блокирующее оборудование было спрятано в коробки, из которых торчал сетевой шнур. В сообщении говорится, что когда Куракин пытался снять коробку, на него напал один из членов участковой избирательной комиссии номер 2639, который впоследствии написал на журналиста заявление в полицию.
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