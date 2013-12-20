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Кутузовскому проспекту не удается избавиться от репутации "дороги смерти"
22 июня 2018 г. | Время публикации 16:34 | Последние изменения 17:13
Рубрики: Автотранспорт  
 
Агентство городских новостей Москва / Ермаков Дмитрий
Крупная авария на Кутузовском проспекте вновь возродила дискуссии о безопасности трассы, на которой до сих пор нет отбойников, и часто случаются лобовые столкновения. Однако решить проблему не удается из-за того, что по трассе регулярно ездят автомобили первых лиц государства, которым отбойники будут только мешать, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в ночь на четверг Mercedes-Benz на скорости около 200 километров в час вылетел на встречную полосу и задел микроавтобус. Погибли три человека, включая водителя и пассажира Mercedes, еще трое пострадали. Это уже седьмая крупная авария с начала года: Кутузовский проспект часто называют "нехорошим местом" и "дорогой смерти".

Самой очевидной причиной этого считается отсутствие разделительных отбойников, которые могут не только спасти от лобовых столкновений, но и остановили бы пешеходов, перебегающих трассу. Однако установить их не удается, несмотря на поддержку муниципальных депутатов и крупные ДТП: в 2013 году там погиб вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев, который ехал по разделительной на высокой скорости. Тогда заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что чиновник не имел на это права, и отбойники на трассе устанавливать не станут.

Эксперты утверждают, что кортеж способен проехать где угодно, однако по разделительной полосе передвигаются автомобили первых лиц и другие обладатели "мигалок", которые не заинтересованы в ограничении скорости и стоянии в пробках. Ограничение скорости на Кутузовском проспекте составляет 80 километров в час, а виновники ДТП передвигаются гораздо быстрее. А в отвечающей за трассу Федеральной службе охраны проблему решать вообще не готовы.

Против отбойников выступают и некоторые эксперты: так, в 2015 году в Московском автомобильно-дорожном институте заявили, что установка отбойников создаст проблемы коммунальным службам, нарушит архитектурный облик улицы, а также обернется большими затратами для бюджета.

"С отгораживанием полосы есть большая проблема, которая становится очень заметна зимой, когда вдоль отбойников возникают снежные отвалы. Несмотря на все усилия уборочной техники, в области бордюров образуются обледенения, снежные отвалы, и автомобиль старается смещаться в сторону центра дороги, чтобы не попасть на скользкие участки. Это приводит к тому, что дороги сужаются", - заявил заведующий кафедрой "Организация и безопасность движения" Султан Жанказиев.

Тогда же депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил избавить Кутузовский проспект от резервной полосы, которой часто пользуются лихачи, или хотя бы установить разделительные барьеры, например, тросовое ограждение. "Оно недорогое, легко ставится, легко меняется. Последствия от аварий значительно легче. Любой разделительный барьер не дает возможности выехать на встречку, а это главное", - заявил парламентарий. Однако эта идея также не была реализована.
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