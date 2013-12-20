Кутузовскому проспекту не удается избавиться от репутации "дороги смерти"

Крупная авария на Кутузовском проспекте вновь возродила дискуссии о безопасности трассы, на которой до сих пор нет отбойников, и часто случаются лобовые столкновения. Однако решить проблему не удается из-за того, что по трассе регулярно ездят автомобили первых лиц государства, которым отбойники будут только мешать, сообщает "Коммерсант"
.
Напомним, в ночь на четверг Mercedes-Benz на скорости около 200 километров в час вылетел на встречную полосу и задел микроавтобус. Погибли три человека
, включая водителя и пассажира Mercedes, еще трое пострадали. Это уже седьмая крупная авария с начала года: Кутузовский проспект часто называют "нехорошим местом" и "дорогой смерти".
Самой очевидной причиной этого считается отсутствие разделительных отбойников, которые могут не только спасти от лобовых столкновений, но и остановили бы пешеходов, перебегающих трассу. Однако установить их не удается, несмотря на поддержку муниципальных депутатов и крупные ДТП: в 2013 году там погиб вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев
, который ехал по разделительной на высокой скорости. Тогда заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что чиновник не имел на это права, и отбойники на трассе устанавливать не станут.
Эксперты утверждают, что кортеж способен проехать где угодно, однако по разделительной полосе передвигаются автомобили первых лиц и другие обладатели "мигалок", которые не заинтересованы в ограничении скорости и стоянии в пробках. Ограничение скорости на Кутузовском проспекте составляет 80 километров в час, а виновники ДТП передвигаются гораздо быстрее. А в отвечающей за трассу Федеральной службе охраны проблему решать вообще не готовы.
Против отбойников выступают и некоторые эксперты: так, в 2015 году в Московском автомобильно-дорожном институте заявили, что установка отбойников создаст проблемы коммунальным службам, нарушит архитектурный облик улицы, а также обернется большими затратами для бюджета
.
"С отгораживанием полосы есть большая проблема, которая становится очень заметна зимой, когда вдоль отбойников возникают снежные отвалы. Несмотря на все усилия уборочной техники, в области бордюров образуются обледенения, снежные отвалы, и автомобиль старается смещаться в сторону центра дороги, чтобы не попасть на скользкие участки. Это приводит к тому, что дороги сужаются", - заявил заведующий кафедрой "Организация и безопасность движения" Султан Жанказиев.
Тогда же депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил избавить Кутузовский проспект от резервной полосы, которой часто пользуются лихачи, или хотя бы установить разделительные барьеры, например, тросовое ограждение
. "Оно недорогое, легко ставится, легко меняется. Последствия от аварий значительно легче. Любой разделительный барьер не дает возможности выехать на встречку, а это главное", - заявил парламентарий. Однако эта идея также не была реализована.