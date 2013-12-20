Кутузовскому проспекту не удается избавиться от репутации "дороги смерти"

21 июня 2018 г. Три человека погибли в крупном ДТП на Кутузовском проспекте: ВИДЕО

Mercedes-Benz столкнулся с микроавтобусом департамента труда и социальной защиты Москвы и загорелся, водитель и пассажир машины погибли. Столкновение машин произошло после наезда на пешехода, три человека попали в больницу.