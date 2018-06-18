Координатор "Архнадзора" обзавелся охраной и обратился в МВД после звонков с угрозами из мэрии Москвы

21 июня 2018 г. Градозащитник опубликовал запись звонка с угрозами от сотрудника мэрии Москвы

Андрей Новичков ранее рассказал, что ему угрожали из-за публикации закрытых документов по сносам исторических зданий и реновации. На аудиозаписи его собеседник представился сотрудником департамента градостроительной политики и потребовал выдать источник и удалить документы.