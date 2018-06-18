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Координатор "Архнадзора" обзавелся охраной и обратился в МВД после звонков с угрозами из мэрии Москвы
22 июня 2018 г. | Время публикации 15:53 | Последние изменения 16:36
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Координатор "Архнадзора", журналист Андрей Новичков, опубликовавший секретные протоколы о сносах и застройке в Москве, обратился в МВД после звонка с угрозами с номера правительства Москвы. Об этом он сообщил "Новой газете" и радиостанции "Эхо Москвы".

Новичков просит возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности и установить личность звонившего, который представился сотрудником департамента градостроительной политики Москвы по имени Михаил. "В ходе этого разговора неоднократно звучала фраза: "С вами разберутся". Я и мои коллеги воспринимаем это как угрозу", - сказал градозащитник. После угроз он ходит в сопровождении охраны.

18 июня Новичков опубликовал в своем Facebook закрытые протоколы межведомственной Градостроительно-земельной комиссии, на основании которых в столице "уничтожены и продолжают массово уничтожаться исторические здания и зеленые насаждения, легализуется самострой и определяются стартовые площадки под скандально известную реновацию".

Публикация вызвала большой резонанс, архив разошелся по интернет-СМИ, блогам и телеграм-каналам. По словам Новичкова, документы ему передал бывший сотрудник столичного правительства. После публикации градозащитнику позвонили с требованием выдать источник и удалить опубликованные протоколы. Собеседник Новичкова заявил, что ситуация по нему "серьезная", и пригрозил вмешательством правоохранительных органов, если градозащитник не подчинится требованиям.

Новичков выложил фрагмент аудиозаписи разговора и указал номер, с которого поступил звонок. Он соответствует номеру, указанному на странице начальника информационно-аналитического управления департамента градостроительной политики Москвы Андрея Курилова.
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