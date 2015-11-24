"Письма счастья" начнут приходить автомобилистам без ОСАГО с сентября

Проверку наличия полисов ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений правил дорожного движения планируется запустить 1 сентября в Москве. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, которого цитирует ТАСС. Когда система заработает в полном объеме, штраф в 800 рублей будет выписываться автомобилисту без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами.
"Дата примерная, могут возникнуть сложности, пока мы ориентируемся на 1 сентября. Планируется и предлагается, что первые три месяца будут приходить "письма счастья", - сказал Уфимцев, отметив, что речь идет о предупреждениях об отсутствии ОСАГО
: в случае ошибки водитель сможет уточнить в своей страховой компании, правильно ли в систему введены данные его автомобиля.
Проверка полиса будет идти по базам ГИБДД и РСА: после фиксации автомобиля будет введена некая задержка по времени, чтобы вновь проданный полис появился в системе. Непосредственно перед выпиской штрафа будет проведена повторная проверка наличия полиса, что позволит избежать ошибочно выписанных штрафов. Ранее планировалось, что проверка наличия ОСАГО будет идти только по тем автомобилям, которые совершили нарушение.
Возможность использования камер для проверки ОСАГО обсуждается уже не первый год
, но в ГИБДД к этому проекту всегда относились скептически, указывая, что обнаружения автовладельца без полиса нужно проверять абсолютно все машины в потоке по базе автостраховщиков. Собрать данные обо всех проезжающих машинах можно, лишь нарастив мощность серверов, и ЦОДД, по словам экспертов, вряд ли будет заниматься этим за свой счет в интересах страховщиков. Страховым же компаниям такие траты совсем не выгодны.
По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефимова, от двух до двух с половиной процентов автовладельцев в Москве ездят по городу без ОСАГО либо с поддельными полисами и не подозревают об этом. По данным СМИ, в столичном регионе действуют несколько крупных группировок, торгующих поддельными полисами страхования
. При этом отличить поддельные документы от настоящих самостоятельно порой просто невозможно.