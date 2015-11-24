"Письма счастья" начнут приходить автомобилистам без ОСАГО с сентября

24 ноября 2015 г. Сотни москвичей стали жертвами аферистов, продающих поддельные полисы каско и ОСАГО

Полиция выявила две крупные банды мошенников, торговавших поддельными страховыми полисами. Аферы осуществлялись так убедительно, что москвичи даже спустя долгое время могли и не догадываться, что стали жертвами обмана.