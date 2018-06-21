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МЧС предупредило москвичей о жаре и порывистом ветре в ближайшие дни
22 июня 2018 г. | Время публикации 10:36 | Последние изменения 12:18
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Жаркая погода с температурой до 31 градуса и ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду, ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается u>на сайте главного управления МЧС по столице.

По информации Росгидромета, 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой 30 градусов тепла и выше. В связи с этим Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. При возникновении происшествий предлагается звонить по телефону 101.

Ранее Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила работодателям о необходимости давать сотрудникам перерывы и сократить рабочий день при жаркой погоде. Согласно СанПиНу, рабочий день рекомендуется сократить на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса. При повышении температуры до 29 градусов продолжительность рабочего дня следует сократить на два часа, а если воздух в помещении раскалился до 30,5 градуса - на четыре часа.

Для сотрудников, чьи обязанности связаны с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается уже при температуре 26,5 - 27,5 градуса.

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