МЧС предупредило москвичей о жаре и порывистом ветре в ближайшие дни

Жаркая погода с температурой до 31 градуса и ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду, ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается u>на сайте
главного управления МЧС по столице.
По информации Росгидромета, 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой 30 градусов тепла и выше. В связи с этим Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. При возникновении происшествий предлагается звонить по телефону 101.
Ранее Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила работодателям о необходимости давать сотрудникам перерывы и сократить рабочий день
при жаркой погоде. Согласно СанПиНу, рабочий день рекомендуется сократить на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса. При повышении температуры до 29 градусов продолжительность рабочего дня следует сократить на два часа, а если воздух в помещении раскалился до 30,5 градуса - на четыре часа.
Для сотрудников, чьи обязанности связаны с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается уже при температуре 26,5 - 27,5 градуса.