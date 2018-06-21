МЧС предупредило москвичей о жаре и порывистом ветре в ближайшие дни

21 июня 2018 г. Роструд напомнил работодателям о сиесте и коротком дне после предупреждения МЧС о жаре в Москве

В пятницу и субботу температура в Москве превысит 30 градусов. Роструд советует давать сотрудникам перерывы и сократить рабочий день, если температура в помещении превышает 28 градусов. Для отдельных работников послабления положены уже при температуре 26,5 градуса.