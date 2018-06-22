NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
июня
pda
Поиск
Архив

Выходные в столице будут жаркими и дождливыми
22 июня 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Выходные в столице будут облачными и дождливыми, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 23 июня, в столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью температура в Москве 18-20, по области 15-20 градусов тепла, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 15 метров в секунду. Днем температура в Москве 30-32, по области 27-32 градуса тепла, ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 24 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью в Москве 18-20, по области 15-20 градусов тепла, днем в Москве 25-27, по области 22-27 градусов тепла, на востоке до 32 градусов. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.06.2018   20:16
5
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 22 июня 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>