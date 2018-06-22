Выходные в столице будут жаркими и дождливыми Рубрики: Погода

Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь субботу, 23 июня, в столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью температура в Москве 18-20, по области 15-20 градусов тепла, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 15 метров в секунду. Днем температура в Москве 30-32, по области 27-32 градуса тепла, ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.



В воскресенье, 24 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью в Москве 18-20, по области 15-20 градусов тепла, днем в Москве 25-27, по области 22-27 градусов тепла, на востоке до 32 градусов. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду. Выходные в столице будут облачными и дождливыми, сообщает Гидрометцентр России . В, 23 июня, в столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью температура в Москве 18-20, по области 15-20 градусов тепла, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 15 метров в секунду. Днем температура в Москве 30-32, по области 27-32 градуса тепла, ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду., 24 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью в Москве 18-20, по области 15-20 градусов тепла, днем в Москве 25-27, по области 22-27 градусов тепла, на востоке до 32 градусов. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду.



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