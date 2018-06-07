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Кандидат "Зеленых" космонавт Ревин отказался от борьбы за пост мэра Москвы в пользу Собянина
22 июня 2018 г. | Время публикации 13:20 | Последние изменения 15:46
Рубрики: Общество  
 
Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Сергей Ревин | © РИА Новости / Евгений Одиноков
Российская экологическая партия "Зеленые" по итогам конференции в пятницу приняла решение снять своего кандидата Героя России, летчика-космонавта Сергея Ревина с выборов мэра Москвы и поддержать действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом сообщает ТАСС.

"Партия должна работать по всей стране. Есть мнение центрального совета, что в такой политической ситуации есть необходимость снять нашего кандидата с его согласия с выборов мэра города Москвы и приложить все усилия, чтобы победа Собянина была безоговорочной", - заявил в ходе конференции председатель Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов.

Он добавил, что партия сконцентрирует усилия в тех регионах, где есть перспектива набрать 5% голосов и увеличить узнаваемость партии для ближайших парламентских выборов в Государственную думу. Сам Ревин заявил, что действующий мэр "сделал и делает много для города", и выразил надежду, что основная часть пунктов его программы будет принята Собяниным в случае его победы на выборах.

В предвыборную программу Ревина входили "три уникальных партийных проекта". Одним из них является научно-исследовательская и образовательная программа по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений на базе малых космических аппаратов, которая способствует повышению общего и профессионального образования школьников, студентов и аспирантов, а также созданию высококвалифицированных рабочих мест.

"Кроме того, развитие уже действующего проекта "Эковизор". Это мобильное приложение, которое информирует пользователя о текущем уровне загрязнения воздуха в Москве на основе данных от федеральных и региональных метеостанций", - рассказал Ревин. По его словам, помимо количественных показателей "Эковизор" выводит на экран советы о том, как можно снизить риск для здоровья в случае высокого уровня загрязнения.

Третьим проектом предвыборной программы кандидата стала установка комплексов для лазерной сортировки мусора по "уникальным российско-германским технологиям на пяти сертифицированных промышленных площадках столицы". В дальнейшем "полезные фракции" мусора будут отправляться на переработку в заинтересованные регионы.
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