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Муниципальные депутаты проведут еще несколько встреч с кандидатами в мэры Москвы
22 июня 2018 г. | Время публикации 11:34 | Последние изменения 12:12
Рубрики: Общество  
 
АГН "Москва" / Киселев Сергей
Совет муниципальных образований Москвы проведет новую встречу муниципальных депутатов с кандидатами на должность мэра столицы 26 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Совета.

"По результатам первой встречи, прошедшей 20 июня, Совет муниципальных образований Москвы принял решение организовать еще несколько подобных мероприятий. Ближайшая встреча пройдет 26 июня в 19:00 в помещении Совета муниципальных образований Москвы", - говорится в сообщении. Как и в прошлый раз, на мероприятие будут приглашены нотариусы для того, чтобы депутаты смогли поставить свою подпись в поддержку любого из кандидатов на должность мэра Москвы.

В начале июня главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, призвал Совет муниципальных образований помочь кандидатам со сбором подписей "из уважения к москвичам". В организации согласились предоставить свою площадку для встречи мундепов с кандидатами. В первой встрече приняли участие 10 кандидатов и 173 муниципальных депутата, было собрано 46 подписей. Наибольшее количество голосов получили кандидаты Илья Свиридов, Вадим Кумин и Антон Красовский.

В свою очередь, глава столичного отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский назвал встречу мундепов с кандидатами в мэры "компромиссным решением", а выборы с участием кандидатов разных политических взглядов - "более привлекательными". "Мы регулярно слышим заявления, что "Единая Россия" узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр. Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой", - сказал Метельский.

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