Муниципальные депутаты проведут еще несколько встреч с кандидатами в мэры Москвы

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18 июня 2018 г. Совет муниципальных образований готов помочь кандидатам в мэры столицы со сбором подписей

Программы всех кандидатов в столичные мэры планируется обсудить в Совете муниципальных образований Москвы. Туда планируется пригласить нотариусов, чтобы депутаты смогли поставить подпись в поддержку того или иного кандидата.

21 июня 2018 г. Свиридов и Красовский получили больше всего подписей на встрече муниципальных депутатов с кандидатами в мэры Москвы

19 июня 2018 г. Единороссы Москвы отвергли обвинения в узурпации власти и согласились на "конкурс" за подписи между кандидатами в мэры