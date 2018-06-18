Муниципальные депутаты проведут еще несколько встреч с кандидатами в мэры Москвы

Совет муниципальных образований Москвы проведет новую встречу муниципальных депутатов с кандидатами на должность мэра столицы 26 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Совета
.
"По результатам первой встречи, прошедшей 20 июня, Совет муниципальных образований Москвы принял решение организовать еще несколько подобных мероприятий. Ближайшая встреча пройдет 26 июня в 19:00 в помещении Совета муниципальных образований Москвы", - говорится в сообщении. Как и в прошлый раз, на мероприятие будут приглашены нотариусы для того, чтобы депутаты смогли поставить свою подпись в поддержку любого из кандидатов на должность мэра Москвы.
В начале июня главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, призвал Совет муниципальных образований помочь кандидатам со сбором подписей "из уважения к москвичам". В организации согласились предоставить свою площадку
для встречи мундепов с кандидатами. В первой встрече
приняли участие 10 кандидатов и 173 муниципальных депутата, было собрано 46 подписей. Наибольшее количество голосов получили кандидаты Илья Свиридов, Вадим Кумин и Антон Красовский.
В свою очередь, глава столичного отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский назвал встречу мундепов с кандидатами в мэры "компромиссным решением"
, а выборы с участием кандидатов разных политических взглядов - "более привлекательными". "Мы регулярно слышим заявления, что "Единая Россия" узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр. Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой", - сказал Метельский.