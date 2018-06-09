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Конференция московского "Яблока" опять проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры
22 июня 2018 г. | Время публикации 23:55
Рубрики: Общество  
 
Московское ЯБЛОКО
Конференция московского отделения партии "Яблоко" вечером в пятницу, 22 июня, проголосовала за выдвижение кандидатом в мэры города Сергея Митрохина. Как передает ТАСС, за его кандидатуру проголосовал 31 делегат, тогда как за его единственного конкурента - Елену Русакову - лишь 16. Однако на этом история с выборами "яблочного" кандидата не заканчивается.

"В понедельник, 25 июня в 12 часов состоится заседание федерального Бюро партии "Яблоко", на котором будет рассмотрен вопрос о правомочности конференции регионального отделения, второй этап которой проходит этим вечером", - заявил пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.

По его словам, конференция не подтвердила полномочия 14 делегатов, что "может стать основанием для непризнания ее решений, в том числе - о выдвижении кандидата в мэры Москвы". Все эти 14 человек - московские муниципальные депутаты от "Яблока", которые имели право стать делегатами конференции.

Ранее Митрохин дал понять, что подаст документы в Мосгоризбирком, если делегаты конференции проголосуют за него. А уже избирательная комиссия, по словам политика, должна будет окончательно решить вопрос о законности выдвижения кандидата от "Яблока" на выборах мэра Москвы. Сегодняшняя конференция - уже четвертая попытка партии выдвинуть кандидата в градоначальники.

Отметим, что 9 июня участники конференции "Яблока" не только включили в бюллетень для тайного голосования кандидатуру председателя московского отделения партии Сергея Митрохина, но и проголосовали за него, несмотря на то, что исполком бюро отказался согласовать его кандидатуру, обвинив в нанесении политического ущерба партии. В итоге за Русакову проголосовало 22 делегата, за Митрохина - 30.

"Кандидатура Митрохина не была согласована исполкомом бюро и, в соответствии с уставом, он не может быть выдвинут. Таким образом, конференция не смогла сегодня выдвинуть кандидата в мэры Москвы", - прокомментировал тогда итоги голосования заместитель председателя партии Николай Рыбаков.
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