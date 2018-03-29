Единоросс, напавший на художницу в центре Москвы, обвинил ее в избиении с переломом ноги

История с нападением
главы Мещанского муниципального округа Москвы Александра Закускина на художницу Елену Батову по дороге в художественную студию в конце марта получила продолжение. Москвичка рассказала в своем Facebook
, что Закускин сам обвиняет ее в нападении: якобы женщина несколько раз сильно ударила его картиной по голове и сломала ему ногу.
Об этом Батова узнала из разговора со следователем. "И теперь Закускин предоставляет справку о полученных травмах, скорее всего, выданную филиалом N2 поликлиники N5, которым по совпадению заведует друг и соратник Закускина, также мещанский депутат А.В.Иорданян", - пишет Батова.
Она отметила, что на имеющейся у следователей видеозаписи не отражен момент ее "нападения" на Закускина, более того, видно, что Батова прикрывается "целой и невредимой картиной", "а сам "страдалец" совсем не хромает на только что сломанную ногу". Также камера запечатлела, как депутат душил Батову шарфом. По словам женщины, из Следственного комитета пришла отписка о том, что "в ходе проверки проведены эффективные и достаточные меры".
Напомним, вечером 26 марта Батова вместе со своим преподавателем, художником Андреем Смирновым, шла в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Студия расположена в подвале дома, где живет Закускин. По словам художницы, депутат преградил им дорогу в подворотне, "очень агрессивно начал говорить, что это "его территория", и все занятия должны быть в рабочее время, а сейчас вечер".
Батова рассказала, что глава округа начал оскорблять художников и выталкивать из двора. При этом он схватил женщину за шарф и фактически стал душить. После инцидента художница обратилась в полицию и в больницу. Ей диагностировали травму шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга.
Закускин назвал все обвинения провокацией и заявил, что "так называемые художники" якобы незаконно снимают помещение в подвале его дома, из-за чего в здании не раз отключалось отопление зимой. Он также пожаловался на "ночные гулянья и пьянки до 6:00 утра". Батова со Смирновым, по его словам, "подняли истерику" после вопроса о том, почему пытаются попасть в подвал вечером.
Несколько человек, ходивших в Варсонофьевский переулок на тренировки по айкидо, рассказали, что тоже сталкивались с Закускиным, который "орал", "хамил", "пытался руки распускать". Позже Батова сообщила, что СК начал проверку инцидента. Без скандалов не обходятся и заседания Совета депутатов Мещанского округа, возглавляемого Закускиным. 20 июня независимый депутат Юрий Рейнхиммель рассказал
на своей странице, что тот сорвал заседание, так как отказался подчиниться решению, принятому большинством.
В частности, пятеро депутатов из девяти присутствующих проголосовали за то, чтобы заседание вместо Закускина вел Рейнхиммель. Это соответствовало регламенту, однако Закускин заявил, что для принятия решения нужно шесть голосов, и попытался дальше вести заседание. "Возмутившись данными нарушениями и проявленным неуважением, группа независимых депутатов покинула помещение в котором сидел Закускин и его сопартийцы [он представляет "Единую Россию - прим. ред.
]", - пишет Рейнхиммель. Администрация отказалась вернуть заседание в положенное регламентом русло, глава администрации "ушла в неизвестном направлении".
Работники управы и ЧОП мешали независимым депутатам продолжить заседание - "входили в помещение, шумели, выключали свет". В результате им пришлось перебраться в другое помещение, где и была рассмотрена большая часть повестки дня. Закускин и другие единороссы к тому времени, по словам Рейнхиммеля, тоже ушли в неизвестном направлении, хотя знали, что заседание не окончено.