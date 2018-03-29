Единоросс, напавший на художницу в центре Москвы, обвинил ее в избиении с переломом ноги Рубрики: Общество

Мещанский район Москвы / Facebook



Об этом Батова узнала из разговора со следователем. "И теперь Закускин предоставляет справку о полученных травмах, скорее всего, выданную филиалом N2 поликлиники N5, которым по совпадению заведует друг и соратник Закускина, также мещанский депутат А.В.Иорданян", - пишет Батова.



Она отметила, что на имеющейся у следователей видеозаписи не отражен момент ее "нападения" на Закускина, более того, видно, что Батова прикрывается "целой и невредимой картиной", "а сам "страдалец" совсем не хромает на только что сломанную ногу". Также камера запечатлела, как депутат душил Батову шарфом. По словам женщины, из Следственного комитета пришла отписка о том, что "в ходе проверки проведены эффективные и достаточные меры".



Напомним, вечером 26 марта Батова вместе со своим преподавателем, художником Андреем Смирновым, шла в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Студия расположена в подвале дома, где живет Закускин. По словам художницы, депутат преградил им дорогу в подворотне, "очень агрессивно начал говорить, что это "его территория", и все занятия должны быть в рабочее время, а сейчас вечер".



Батова рассказала, что глава округа начал оскорблять художников и выталкивать из двора. При этом он схватил женщину за шарф и фактически стал душить. После инцидента художница обратилась в полицию и в больницу. Ей диагностировали травму шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга.



Закускин назвал все обвинения провокацией и заявил, что "так называемые художники" якобы незаконно снимают помещение в подвале его дома, из-за чего в здании не раз отключалось отопление зимой. Он также пожаловался на "ночные гулянья и пьянки до 6:00 утра". Батова со Смирновым, по его словам, "подняли истерику" после вопроса о том, почему пытаются попасть в подвал вечером.



Несколько человек, ходивших в Варсонофьевский переулок на тренировки по айкидо, рассказали, что тоже сталкивались с Закускиным, который "орал", "хамил", "пытался руки распускать". Позже Батова сообщила, что СК начал проверку инцидента. Без скандалов не обходятся и заседания Совета депутатов Мещанского округа, возглавляемого Закускиным. 20 июня независимый депутат Юрий Рейнхиммель



В частности, пятеро депутатов из девяти присутствующих проголосовали за то, чтобы заседание вместо Закускина вел Рейнхиммель. Это соответствовало регламенту, однако Закускин заявил, что для принятия решения нужно шесть голосов, и попытался дальше вести заседание. "Возмутившись данными нарушениями и проявленным неуважением, группа независимых депутатов покинула помещение в котором сидел Закускин и его сопартийцы [он представляет "Единую Россию - прим. ред.]", - пишет Рейнхиммель. Администрация отказалась вернуть заседание в положенное регламентом русло, глава администрации "ушла в неизвестном направлении".



Работники управы и ЧОП мешали независимым депутатам продолжить заседание - "входили в помещение, шумели, выключали свет". В результате им пришлось перебраться в другое помещение, где и была рассмотрена большая часть повестки дня. Закускин и другие единороссы к тому времени, по словам Рейнхиммеля, тоже ушли в неизвестном направлении, хотя знали, что заседание не окончено. История с нападением главы Мещанского муниципального округа Москвы Александра Закускина на художницу Елену Батову по дороге в художественную студию в конце марта получила продолжение. Москвичка рассказала в своем Facebook , что Закускин сам обвиняет ее в нападении: якобы женщина несколько раз сильно ударила его картиной по голове и сломала ему ногу.Об этом Батова узнала из разговора со следователем. "И теперь Закускин предоставляет справку о полученных травмах, скорее всего, выданную филиалом N2 поликлиники N5, которым по совпадению заведует друг и соратник Закускина, также мещанский депутат А.В.Иорданян", - пишет Батова.Она отметила, что на имеющейся у следователей видеозаписи не отражен момент ее "нападения" на Закускина, более того, видно, что Батова прикрывается "целой и невредимой картиной", "а сам "страдалец" совсем не хромает на только что сломанную ногу". Также камера запечатлела, как депутат душил Батову шарфом. По словам женщины, из Следственного комитета пришла отписка о том, что "в ходе проверки проведены эффективные и достаточные меры".Напомним, вечером 26 марта Батова вместе со своим преподавателем, художником Андреем Смирновым, шла в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Студия расположена в подвале дома, где живет Закускин. По словам художницы, депутат преградил им дорогу в подворотне, "очень агрессивно начал говорить, что это "его территория", и все занятия должны быть в рабочее время, а сейчас вечер".Батова рассказала, что глава округа начал оскорблять художников и выталкивать из двора. При этом он схватил женщину за шарф и фактически стал душить. После инцидента художница обратилась в полицию и в больницу. Ей диагностировали травму шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга.Закускин назвал все обвинения провокацией и заявил, что "так называемые художники" якобы незаконно снимают помещение в подвале его дома, из-за чего в здании не раз отключалось отопление зимой. Он также пожаловался на "ночные гулянья и пьянки до 6:00 утра". Батова со Смирновым, по его словам, "подняли истерику" после вопроса о том, почему пытаются попасть в подвал вечером.Несколько человек, ходивших в Варсонофьевский переулок на тренировки по айкидо, рассказали, что тоже сталкивались с Закускиным, который "орал", "хамил", "пытался руки распускать". Позже Батова сообщила, что СК начал проверку инцидента. Без скандалов не обходятся и заседания Совета депутатов Мещанского округа, возглавляемого Закускиным. 20 июня независимый депутат Юрий Рейнхиммель рассказал на своей странице, что тот сорвал заседание, так как отказался подчиниться решению, принятому большинством.В частности, пятеро депутатов из девяти присутствующих проголосовали за то, чтобы заседание вместо Закускина вел Рейнхиммель. Это соответствовало регламенту, однако Закускин заявил, что для принятия решения нужно шесть голосов, и попытался дальше вести заседание. "Возмутившись данными нарушениями и проявленным неуважением, группа независимых депутатов покинула помещение в котором сидел Закускин и его сопартийцы [он представляет "Единую Россию -]", - пишет Рейнхиммель. Администрация отказалась вернуть заседание в положенное регламентом русло, глава администрации "ушла в неизвестном направлении".Работники управы и ЧОП мешали независимым депутатам продолжить заседание - "входили в помещение, шумели, выключали свет". В результате им пришлось перебраться в другое помещение, где и была рассмотрена большая часть повестки дня. Закускин и другие единороссы к тому времени, по словам Рейнхиммеля, тоже ушли в неизвестном направлении, хотя знали, что заседание не окончено.



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