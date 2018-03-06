Аэрозольные пушки без химии начнут бороться с запахом полигона "Ядрово"

22 марта 2018 г. Москалькова потребовала провести независимую экспертизу на свалке "Ядрово", которую раз за разом признают неопасной

Уполномоченный по правам человека в РФ встретилась с представителем инициативной группы жителей Волоколамска и взяла ситуацию вокруг свалки на личный контроль. Она отметила, что норм по запаху нет, поэтому нужно провести комплексную независимую экспертизу.