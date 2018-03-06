Аэрозольные пушки без химии начнут бороться с запахом полигона "Ядрово"

На мусорном полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске пообещали установить специальные аэрозольные пушки, нейтрализующие неприятный запах. Об этом сообщил зампред правительства Московской области, спецпредставитель губернатора по вопросам, связанным с "Ядрово", Александр Чупраков. Он пояснил, что пушки помогут справиться с последствиями выбросов до установки систем дегазации, передает "Интерфакс"
.
Глава МинЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, со своей стороны, подчеркнул, что аэрозоль в пушках безвреден и не является химическим веществом. "Это среда, в которой живут экологически выращенные бактерии специальные двух видов, которые разлагают органические соединения", - пояснил министр. По его словам, препарат будет снижать концентрацию активных органических соединений, которые вызывают зловоние.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков сообщил о введении "жесткого контроля" за числом машин, въезжающих на полигон "Ядрово". Там установлена передвижная станция фото- и видеофиксации, которая будет не только отслеживать въезд автомобилей, но и распознавать государственные номера и таким образом выявлять их собственников.
Это позволит ограничивать въезд автомобилей свыше определенного лимита, который устанавливает Министерство экологии и природопользования Московской области. Информацию о количестве и составе автомобилей планируют публиковать на сайте районной администрации
, добавил Тресков.
На площади у администрации муниципалитета уже заработал мобильный пункт оповещения о состоянии воздуха в Волоколамском районе. "Его цель - в режиме реального времени представлять информацию из лабораторий экомониторинга в Волоколамске", - объяснил
руководитель главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.
Данные о качестве воздуха также планируется выводить бегущей строкой на фасады трех торговых центров Волоколамска. "Обновление информации происходит каждые четыре часа. В случае выброса информация сразу выводится на мобильный комплекс", - сказал Полетыкин.
Он также рассказал, что группа из 34 человек личного состава МЧС займется мониторингом полигона "Ядрово" на квадроциклах и снегоходах. Это позволит вовремя обнаружить возможные выбросы газа на свалке и оперативно перекрыть источники. На сайте городской администрации появится раздел с информацией со станций экомониторинга.
Спецпредставитель губернатора отметил, что "опубличивание" информации позволит властям быстрее реагировать на возможные выбросы. Всего в Волоколамском районе работает шесть станций экомониторинга.