Число детей, обратившихся к врачам из-за выбросов на полигоне в Волоколамске, возросло до 150

Почти 150 детей в Волоколамске обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие за последние два дня. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук, слова которого приводит ТАСС. Он уточнил, что в среду врачи приняли 77 детей, а в четверг - 68, при этом госпитализация сегодня никому не потребовалась.
Напомним, массовые обращения к врачам
в Волоколамске начались 21 марта после ночного выброса свалочного газа на местном полигоне "Ядрово". Шестеро детей были госпитализированы. Позже троих перевели в московскую детскую больницу имени Филатова, остальных выписали. Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков подчеркнул, что диагнозы детей не были связаны с отравлением или интоксикацией заражающими веществами.
Пресс-служба областного Минздрава уточняет, что медики не обнаружили в организме детей следов отравления сероводородом и другими летучими газами. "Сероводород одним методом не обнаружен. Исследования на сероводород продолжаются двумя другими методами", - цитирует пресс-службу РИАМО
.
В ведомстве сообщили, что врачи делали анализы на метгемоглобин, который образуется при отравлении бертолетовой солью, нитритами, анилином, динитробензолом и другими ядовитыми веществами; карбоксигемоглобин, образуемый при отравлении угарным газом, и летучие газы - пропан, бутан и другие.
Жителям Волоколамска начали выдавать обещанные путевки
в санатории и детские оздоровительные лагеря, передает "Интерфакс"
. По словам детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, по линии Минздрава выписано уже 30 путевок.
Она призвала всех заинтересованных жителей Волоколамского района прийти в местное отделение соцзащиты для получения путевок, причем не только для детей, но и для пожилых людей. По данным Мишоновой, предлагается два типа путевок: на 14 и 21 день. Принять жителей Волоколамского района готовы пять лагерей.
Замминистра социального развития Подмосковья Александр Шустров добавил, что для жителей Волоколамского района зарезервировано восемь оздоровительных учреждений общей вместимостью 880 человек. Шустров отметил, что там готовы принять жителей, "у которых есть медицинские показания в связи с произошедшими событиями".
"Готовы отправить заявителей хоть сегодня. Главное, чтобы было соответствующее пожелание", - сказал замминистра. Ведомство также увеличило мощность центра соцобслуживания, чтобы и там оказывать помощь жителям, отметил Шустров.