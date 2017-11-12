Болельщикам матча с Бразилией 23 марта обеспечат бесплатный проезд на шаттлах и метро

Городские власти обеспечат бесплатные шаттлы для болельщиков от стадиона "Лужники" 23 марта после футбольного матча Россия - Бразилия, а также бесплатный проезд на метро с прилегающих к стадиону станций. Об этом сообщает "Интерфакс"
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"На всех видах наземного общественного пассажирского транспорта, маршруты которого продлеваются от площади Новодевичьего монастыря до Хамовнического вала, метрополитене, шаттлах С1, которые трогаются с отстойно-разворотной площадки "Лужники", на МЦК вывоз болельщиков будет бесплатным. Мы считаем, что это существенно позволит сократить время прохода и посадки на наземном городском транспорте", - сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.
По его словам, провозная и пропускная способность наземного транспорта, МЦК и метро позволит болельщикам без особых затруднений смогут покинуть "Лужники". В свою очередь заместитель начальника Московского метрополитена по клиентским сервисам и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила, что для зрителей матча будет обеспечен бесплатный проезд со станций метро "Фрунзенская", "Спортивная" и МЦК "Лужники" по паспорту болельщика. С 17:00 до 19:00 станция МЦК "Лужники" и южный вестибюль станции "Спортивная" будут работать исключительно на выход пассажиров, а сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров подскажут, как удобнее добраться от станций метро до соответствующих секторов на стадионе. После проведения матча с 21:00 до 23:00 эти же станции будут работать только на вход.
В Центре организации дорожного движения напомнили, что с 22-го по 24 марта из-за футбольного матча между сборными России и Бразилии на стадионе "Лужники" изменится схема движения
в районе Хамовники: ряд улиц в районе перекроют или введут одностороннее и двустороннее движение. В связи с этим заместитель руководителя дирекции ЦОДД Сергей Назаров предложил водителям и болельщикам пользоваться общественным транспортом: по его словам, в радиусе одного километра от стадиона будет установлено 22 информационных табло для болельщиков. "Также мы раздали порядка 9 тысяч листовок для жителей района Хамовники, чтобы жители могли заранее скорректировать свои маршруты на время проведения этого мероприятия", - пояснил Назаров.
Аналогичный "пропускной режим" был введен в Хамовниках "в ноябре прошлого года
в преддверии матча Россия-Аргентина. На следующий день в соцсетях появились десятки постов, авторы которых заявили о гигантской давке
в районе спорткомплекса: организаторы мероприятия решили пустить толпу в 80 тысяч человек по узкому коридору между кордонами полиции до ближайшей станции метро "Спортивная". В результате люди были вынуждены более часа провести на морозе, передвигаясь в "пингвиньей" толпе, а уже на подходе к подземке неожиданно выяснилось, что станция переполнена.
В ответ на претензии руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников признал, что из-за ремонта станции метро "Спортивная", "специфики" обновленного стадиона, а также промежутков времени подачи поездов на МЦК "возникли некоторые затруднения". В то же время он добавил, что "люди сами предпочитали
стоять в очереди" к ближней станции, хотя их призывали пройти до станции "Фрунзенская".