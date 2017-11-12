Болельщикам матча с Бразилией 23 марта обеспечат бесплатный проезд на шаттлах и метро

14 марта 2018 г. Схема движения в районе "Лужников" изменится на три дня из-за матча между Россией и Бразилией

Ограничения будут действовать с 22-го по 24 марта. Три набережные будут полностью закрыты для проезда, некоторые улицы станут пешеходными. Еще на нескольких введут одностороннее движение, запретят парковку и остановку.