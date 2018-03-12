Для пассажиров нового метро "Верхние Лихоборы" забыли сделать переход, люди перебегают Дмитровское шоссе

22 марта 2018 г. Три новые станции открылись на Люблинско-Дмитровской линии метро

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" входят в состав второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии. Пользоваться ими будут около 150 тысяч жителей Бескудниковского района и Дегунино.