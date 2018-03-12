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Для пассажиров нового метро "Верхние Лихоборы" забыли сделать переход, люди перебегают Дмитровское шоссе
22 марта 2018 г. | Время публикации 16:03 | Последние изменения 16:05
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Агентство городских новостей Москва
Столичные власти "забыли" сделать удобный пешеходный переход до новой станции метро "Верхние Лихоборы", открывшейся в четверг на севере Москвы. Из-за этого жителям ближайших домов, которые от входа в метро отделяет Дмитровское шоссе, приходится делать крюк почти в километр или на свой страх и риск перебегать оживленную дорогу.

На проблему еще в начале марта обратило внимание сообщество "ГКУ Центр организации пешеходного движения". Дело в том, что единственный пока что вестибюль станции находится на нечетной стороне Дмитровского шоссе, где расположена промзона и склады. Жилье находится по другую сторону.



По данным сообщества, сначала через улицу к метро хотели сделать подземный переход, но этот вариант оказался бессмысленным: данный участок входит в перспективный коридор эстакады через Дмитровское шоссе. Потом были предложения сделать временный надземный переход. Обычную же "зебру" со светофором для пешеходов на перекрестке "по слухам, боятся делать... из-за мифического коллапса всего севера Москвы", пояснили в "ГКУ ЦОПД".

В сообществе предрекли, что при отсутствии удобной дороги пассажирам "Верхних Лихобор" придется идти километр "до российских лидирующих технологий", а об эффективности самой станции в таком случае говорить не придется. Судя по сообщениям на форуме "Наш транспорт", прогноз сбылся.

Один из пользователей подсчитал, что от его подъезда до входа в метро 287 метров, но если переходить дорогу по правилам, то в одну сторону расстояние составляет 960 метров, а в другую - километр. Другой участник обсуждения пишет, что ему до нового метро идти больше километра, так что проще добраться до ближайшей станции Московского центрального кольца "Окружная". "Зебры нет, светофоры в целофане, но народ перебегает", - пишут форумчане.

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