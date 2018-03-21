В зеленоградской школе, где работала больная медсестра, не выявили случаев туберкулеза Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"С первого дня, когда нам поступила информация, там активно работает наш Зеленоградский филиал. В настоящее время обследовано по контакту с медсестрой 69% детей, которые находятся в школе, большая часть сотрудников школы, а также сотрудники поликлиники, в которой работала эта медсестра. Ситуация находится полностью под контролем Центра борьбы с туберкулезом, в настоящее время никого из заболевших не выявлено", - сказала Богородская.



Ранее на встрече с родителями учеников Богородская заявила, что посещать школу безопасно, поскольку контакт с больной давно прекращен и в помещениях проведена дезинфекция, сообщается на



По ее словам, на протяжении 2016–2017 годов не было выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и подростков-постоянных жителей Зеленоградского округа. Тем не менее всем детям при согласии родителей бесплатно будут сделаны пробы, а при необходимости также флюорография и компьютерная томография, сообщает



Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин пообещал, что будет проведена повторная обработка всех помещений школы. Первый заместитель руководителя департамента образования Москвы Михаил Тихонов заявил, что на медицинское обследование учеников, а также на повторную дезобработку потребуется "примерно две-три недели", после чего в школе будет проведено еще одно собрание. На нем родителей проинформируют о результатах всех мероприятий, а также о результатах прокурорской проверки.



В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в медицинской книжке умершей медсестры, выданной в августе 2017 года, стояла отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области, "поэтому причин для отстранения от работы в связи с заболеванием у руководства поликлиники не было". Департамент направил запрос в указанную медицинскую организацию в отношении пересмотра флюорографии и копию медицинской книжки для проведения служебного расследования.



Напомним, в январе нынешнего года в Зеленограде умерла женщина, работавшая медсестрой в одной из местных поликлиник, а также в школе номер 1151: умершая страдала



На данный момент врачи обследовали почти 70% учащихся школы номер 1151 Зеленограда, с которыми работала медсестра, скончавшаяся от открытой формы туберкулеза. Заболевших среди них не выявлено. Об этом журналистам сообщила специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом" Елена Богородская, которую цитирует агентство "Москва" "С первого дня, когда нам поступила информация, там активно работает наш Зеленоградский филиал. В настоящее время обследовано по контакту с медсестрой 69% детей, которые находятся в школе, большая часть сотрудников школы, а также сотрудники поликлиники, в которой работала эта медсестра. Ситуация находится полностью под контролем Центра борьбы с туберкулезом, в настоящее время никого из заболевших не выявлено", - сказала Богородская.Ранее на встрече с родителями учеников Богородская заявила, что посещать школу безопасно, поскольку контакт с больной давно прекращен и в помещениях проведена дезинфекция, сообщается на инфопортале Зеленограда . По ее словам, туберкулез не относится к группе особо опасных инфекций и карантин из-за него не объявляется: для заражения с больным необходимо контактировать на протяжении длительного времени как минимум 6 часов в день. По расчетам Богородской, болевшая медсестра, которая сама проводила пробы Манту и участвовала в диспансеризации детей, контактировала с каждым ребенком не более 15 минут в день, в связи с чем вероятность их инфицирования минимальна. "Ваши дети, скорее всего, не заболеют", — сказала специалист.По ее словам, на протяжении 2016–2017 годов не было выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и подростков-постоянных жителей Зеленоградского округа. Тем не менее всем детям при согласии родителей бесплатно будут сделаны пробы, а при необходимости также флюорография и компьютерная томография, сообщает "Коммерсант" Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин пообещал, что будет проведена повторная обработка всех помещений школы. Первый заместитель руководителя департамента образования Москвы Михаил Тихонов заявил, что на медицинское обследование учеников, а также на повторную дезобработку потребуется "примерно две-три недели", после чего в школе будет проведено еще одно собрание. На нем родителей проинформируют о результатах всех мероприятий, а также о результатах прокурорской проверки.В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в медицинской книжке умершей медсестры, выданной в августе 2017 года, стояла отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области, "поэтому причин для отстранения от работы в связи с заболеванием у руководства поликлиники не было". Департамент направил запрос в указанную медицинскую организацию в отношении пересмотра флюорографии и копию медицинской книжки для проведения служебного расследования.Напомним, в январе нынешнего года в Зеленограде умерла женщина, работавшая медсестрой в одной из местных поликлиник, а также в школе номер 1151: умершая страдала открытой формой туберкулеза , однако о болезни медработника узнали лишь через два месяца после ее смерти.Работники Роспотребнадзора заявили, что знали о заболевании женщины, но во всех документах она числилась безработной, скрывая информацию о том, что трудится в детском учреждении. При этом женщина состояла на учете в туберкулезном диспансере в Тверской области, откуда около двух лет назад переехала на работу в Москву. Обеспокоенные родители школьников заявили, что намерены обратиться в прокуратуру и потребовать от министерства образования и здравоохранения взять ситуацию на контроль.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 марта 2018 г. В зеленоградской школе два года работала медсестра, больная туберкулезом

Женщина, работавшая медсестрой, страдала открытой формой туберкулеза и приехала в столицу из Тверской области. О болезни медработника узнали лишь через два месяца после ее смерти, родители намерены обратиться в прокуратуру.

