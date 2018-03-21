В зеленоградской школе, где работала больная медсестра, не выявили случаев туберкулеза

На данный момент врачи обследовали почти 70% учащихся школы номер 1151 Зеленограда, с которыми работала медсестра, скончавшаяся от открытой формы туберкулеза. Заболевших среди них не выявлено. Об этом журналистам сообщила специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом" Елена Богородская, которую цитирует агентство "Москва"
.
"С первого дня, когда нам поступила информация, там активно работает наш Зеленоградский филиал. В настоящее время обследовано по контакту с медсестрой 69% детей, которые находятся в школе, большая часть сотрудников школы, а также сотрудники поликлиники, в которой работала эта медсестра. Ситуация находится полностью под контролем Центра борьбы с туберкулезом, в настоящее время никого из заболевших не выявлено", - сказала Богородская.
Ранее на встрече с родителями учеников Богородская заявила, что посещать школу безопасно, поскольку контакт с больной давно прекращен и в помещениях проведена дезинфекция, сообщается на инфопортале Зеленограда
. По ее словам, туберкулез не относится к группе особо опасных инфекций и карантин из-за него не объявляется: для заражения с больным необходимо контактировать на протяжении длительного времени как минимум 6 часов в день. По расчетам Богородской, болевшая медсестра, которая сама проводила пробы Манту и участвовала в диспансеризации детей, контактировала с каждым ребенком не более 15 минут в день, в связи с чем вероятность их инфицирования минимальна. "Ваши дети, скорее всего, не заболеют", — сказала специалист.
По ее словам, на протяжении 2016–2017 годов не было выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и подростков-постоянных жителей Зеленоградского округа. Тем не менее всем детям при согласии родителей бесплатно будут сделаны пробы, а при необходимости также флюорография и компьютерная томография, сообщает "Коммерсант"
.
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин пообещал, что будет проведена повторная обработка всех помещений школы. Первый заместитель руководителя департамента образования Москвы Михаил Тихонов заявил, что на медицинское обследование учеников, а также на повторную дезобработку потребуется "примерно две-три недели", после чего в школе будет проведено еще одно собрание. На нем родителей проинформируют о результатах всех мероприятий, а также о результатах прокурорской проверки.
В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в медицинской книжке умершей медсестры, выданной в августе 2017 года, стояла отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области, "поэтому причин для отстранения от работы в связи с заболеванием у руководства поликлиники не было". Департамент направил запрос в указанную медицинскую организацию в отношении пересмотра флюорографии и копию медицинской книжки для проведения служебного расследования.
Напомним, в январе нынешнего года в Зеленограде умерла женщина, работавшая медсестрой в одной из местных поликлиник, а также в школе номер 1151: умершая страдала открытой формой туберкулеза
, однако о болезни медработника узнали лишь через два месяца после ее смерти.Работники Роспотребнадзора заявили, что знали о заболевании женщины, но во всех документах она числилась безработной, скрывая информацию о том, что трудится в детском учреждении. При этом женщина состояла на учете в туберкулезном диспансере в Тверской области, откуда около двух лет назад переехала на работу в Москву. Обеспокоенные родители школьников заявили, что намерены обратиться в прокуратуру и потребовать от министерства образования и здравоохранения взять ситуацию на контроль.