Москалькова потребовала провести независимую экспертизу на свалке "Ядрово", которую раз за разом признают неопасной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала провести комплексную независимую экспертизу состояния воздуха на полигоне "Ядрово" в Волоколамске. Об этом "Интерфаксу"
сообщил ее пресс-секретарь Алексей Зловедов.
"Росприроднадзор по 27 пробам не выявил ничего, но дело в том, что у нас нет норм по запаху, поэтому она считает необходимым провести независимую экспертизу", - пояснил он. Зловедов также рассказал, что в четверг представитель уполномоченного должен был посетить полигон, но его не пустили на территорию.Эксперт из ОП "успокоила": выбросы со свалки полигона не опасны
Днем ранее сотрудник аппарата присутствовал на митинге
около Волоколамской районной больницы и на встрече жителей с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Она, напомним, закончилась тем, что чиновнику и сопровождавшему его руководителю Волоколамского района Евгению Гаврилову пришлось спасаться
от возмущенных жителей.
На сайте
уполномоченного сообщается, что Москалькова встретилась с представительницей инициативной группы по полигону "Ядрово". Активистка сообщила, что люди возмущены, на полигон продолжает ежедневно приезжать около 250 машин, а рядом со старым полигоном уже собираются стоить новый. Омбудсмен заверила, что держит "эту резонансную ситуацию" на личном контроле и находится в постоянном контакте как с инициативной группой, так и с властями Подмосковья.
Москалькова также обратила внимание, что мусоросжигание - наименее предпочтительный метод обращения с отходами по сравнению с их вторичной переработкой и сокращением их образования. "Рациональное решение - замена мусоросжигательных на мусороперерабатывающие заводы", - подчеркнула уполномоченный.
На ситуацию в Волоколамске также обратила внимание депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она попросила Генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить законность работы полигона "Ядрово" и оценить действия региональных чиновников, передает ТАСС. В частности, Поклонская просит дать оценку действиям губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его заместителей, курирующих тему обращения с отходами; областных министров здравоохранения и экологии, главного санитарного врача по региону, главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, прокуратуры Московской области.
"Несмотря на имеющуюся возможность принять превентивные меры, а также не обращая должного внимания на массовые собрания местных жителей с протестами
на функционирование полигона, ответственные надзорные и контрольные органы государственной власти Московской области не предотвратили возникновения резонансной ситуации, повлекшей за собой вред здоровью граждан", - говорится в запросе депутата.
Поклонская убеждена, что Генпрокуратура "незамедлительно" примет меры прокурорского реагирования по факту нарушения статьи 42 Конституции РФ, "повлекшего массовое причинение вреда здоровью жителям Волоколамского района, в том числе несовершеннолетним детям". Статья 42 гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Губернатор Подмосковья на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
отметил, что мусор на полигон свозили "почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день". Он пообещал, что нагрузка на новый участок свалки будет снижена вдвое, а "все работы по дегазации мы завершим к 15 июня, и город задышит свободно".
Меж тем МЧС в очередной раз отчиталось, что вблизи "Ядрово" не выявлено превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, передает ТАСС. Ранее о таким же результатах исследовании сообщал и Роспотребнадзор
.Эксперт из ОП "успокоила": выбросы со свалки полигона не опасны
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева "как эксперт в обращении с отходами" призвала не нагнетать "истерику" вокруг полигона в Волоколамске и объяснила, почему его выбросы не опасны для здоровья людей.
"Я как эксперт в обращении с отходами хотела бы успокоить людей. Этот полигон сегодня является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором может произойти внезапный выброс в той концентрации, чтобы повлиять на здоровье людей", - говорится в комментарии Дударевой на сайте ОП
.
Она призвала журналистов "не спекулировать на экологической тематике" и "не нагнетать ситуацию, потому что полигон, который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может". По мнению Дударевой, "истерика" в прессе "наводит на мысли, что тут может идти речь о споре хозяйствующих субъектов о том, кому достанется мусор в Подмосковье".
Неприятный запах глава комиссии по экологии объяснила тем, что в Подмосковье закрыли "другие объекты по переработке отходов, не открыв своевременно новые мощности", и выразила надежду, что подмосковные власти решат этот вопрос "в ближайшем будущем".
Дударева напомнила, что в ОП открыта горячая линия по теме обращения с отходами: +7 (800) 737-77-66
. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 (понедельник-четверг), в пятницу - с 9:00 до 16:45. Обращение также можно оставить через электронную приемную
.
"Много звонят из Волоколамска и близлежащих населенных пунктов. Люди раздражены, опасаются массового отравления, жалуются на бездействие властей. Мы слышим каждого, разбираемся в ситуации", - заверила член ОП.