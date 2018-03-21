Москалькова потребовала провести независимую экспертизу на свалке "Ядрово", которую раз за разом признают неопасной

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22 марта 2018 г. Песков: федеральные и подмосковные власти ищут решение проблемы полигона "Ядрово"

По словам Пескова, администрация президента находится на постоянной связи с руководством региона, обсуждая различные варианты решения проблемы. Мониторинг ситуации в Волоколамске ведется и со стороны Мосгордумы.

22 марта 2018 г. Начало уроков в школах Волоколамска переносят на два часа позже из-за выбросов со свалки

22 марта 2018 г. Врачи будут ежедневно дежурить на свалке "Ядрово"