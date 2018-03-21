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Песков: федеральные и подмосковные власти ищут решение проблемы полигона "Ядрово"
22 марта 2018 г. | Время публикации 15:20
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Правительство и региональные власти работают над поиском решения проблемы, возникшей в Волоколамске из-за мусорного полигона "Ядрово". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы. Естественно, президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают. Пока большего я сказать не могу", - заявил Песков, подчеркнув, что решить проблему "за одну ночь или просто в одночасье невозможно". "Но то, что работа ведется, на связи постоянно руководство [региона] и с администрацией президента, и с правительством - это я могу подтвердить", - подчеркнул представитель Кремля.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов также дал поручение депутатам вести мониторинг ситуации в Волоколамске. "Подключатся депутаты, которые избраны от муниципалитета, и также на место будут регулярно выезжать профильные комитеты - по здравоохранению и экологии", - заявил Брынцалов, слова которого приводятся на сайте Мособлдумы. Между тем, как сообщил "Интерфаксу" главный педиатр Волоколамского района Сергей Егоров, из центральной районной больницы в Волоколамске около полудня был выписан последний из троих ранее госпитализированных и остававшихся в больнице детей.

В среду днем к медикам обратились дети из трех школ Волоколамска с жалобами на головокружение, тошноту и другие недомогания. Родители связывают это с выбросом свалочного газа, произошедшим на полигоне "Ядрово" в ночь на 21 марта. Власти региона подтвердили факт выброса, но отметили, что к утру его источник был ликвидирован. В Минздраве региона сообщили, что врачи не нашли связи между плохим самочувствием детей и выбросами со свалки.

Впоследствии стало известно, что в районе будет ежедневно дежурить бригада из 12 врачей, а нагрузку на полигон в период рекультивации снизят "практически в два раза". Власти сообщили, что желающим жителям Волоколамского района будут предоставлены путевки в санатории, однако большинство родителей попросили перенести эту возможность на лето, чтобы не прерывать учебный год.
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