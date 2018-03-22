В пятницу в столице будет до трех градусов тепла Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru В пятницу, 23 марта, в столице будет до трех градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России . Ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11 градусов, ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду. Днем облачно, небольшие, местами умеренные осадки, температура в Москве от плюс одного до плюс трех, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.



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