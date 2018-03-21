Страдающим от экологической катастрофы в Ядрово предложили путевки в санатории, но жители отказались

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22 марта 2018 г. Врачи будут ежедневно дежурить на свалке "Ядрово"

Бригада из 12 врачей Московского научно-исследовательского клинического института будет ежедневно дежурить в Волоколамском районе. А нагрузку на полигон в период рекультивации пообещали уменьшить вдвое.

21 марта 2018 г. Митингующие в Волоколамске напали на главу района и губернатора Воробьева из-за выбросов свалочного газа в "Ядрово"