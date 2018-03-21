Страдающим от экологической катастрофы в Ядрово предложили путевки в санатории, но жители отказались

Всем желающим жителям Волоколамского района будут предоставлены путевки в санатории, а дети-дошкольники будут размещены в областных садах в период ЧС. Об этом "Интерфаксу"
сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "Будем обсуждать возможное устройство дошкольников в детские сады области в период ЧС, если их родители примут решение переехать в другой муниципалитет", - приводит пресс-служба слова уполномоченного.
Омбудсмен отметила, что необходимо обеспечить регулярный прием детей медиками и наладить учебный процесс в школах. "Поскольку родители школьников не хотят никуда уезжать до конца учебного года, мы обсуждаем возможность переноса уроков по времени, если будут выбросы", - добавила она. Впоследствии стало известно, что большинство родителей школьников отказались от предложенных им путевок в санатории и попросили перенести эту возможность на лето, чтобы не прерывать учебный год.
По данным омбудсмена, 21 марта в волоколамскую центральную районную больницу обратились 76 детей. Все были осмотрены бригадой медиков и узких специалистов, шестеро детей были госпитализированы. Мишонова отметила, что ни в одном случае не были подтверждены отравление или интоксикация, но у всех детей были взяты анализы крови на токсикологию. "Результаты ждем сегодня до 12:00", - заявила она. По словам Мишоновой, у одного ребенка подозревают приступ аппендицита, трое детей, по настоянию родителей, переведены в Филатовскую ГКБ с различными диагнозами. В основном это обострение хронических заболеваний. Еще трое детей находятся в волоколамской центральной районной больнице.
"На данный момент в Волоколамской ЦРБ находятся три ребенка с различными диагнозами, не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами", - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. При этом у всех детей, по данным главы ведомства, наблюдаются улучшения в состоянии, а за минувшую ночь не зафиксировано ни одного нового обращения в больницу.
Напомним, по официальным данным, в среду днем к медикам обратились дети
из трех школ Волоколамска с жалобами на головокружение, тошноту и другие недомогания. Родители связывают это с выбросом свалочного газа, произошедшим на полигоне "Ядрово" в ночь на 21 марта. Власти региона подтвердили факт выброса, но отметили, что к утру его источник был ликвидирован. В Минздраве региона сообщили, что врачи не нашли связи между плохим самочувствием детей и выбросами со свалки.
Местные жители организовали стихийный митинг
: когда к больнице, в которой находятся пострадавшие дети, приехали глава Волоколамского района Евгений Гаврилов и губернатор Московской области Андрей Воробьев, митингующие схватили главу района, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. А губернатора области Андрея Воробьева, который вышел из больницы в окружении полиции и вместо общения с местными жителями "начал что-то тихо говорить телекамерам", закидали снежками. Позже губернатор заявил, что в районе будет ежедневно дежурить бригада из 12 врачей
, а нагрузку на полигон в период рекультивации снизят "практически в два раза".