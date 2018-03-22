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Москвичам пообещали весеннюю погоду в воскресенье
22 марта 2018 г. | Время публикации 11:49
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Весенняя погода придет в столичный регион к воскресенью, сообщил на пресс-конференции в преддверии Дня метеоролога глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Движение весны ощущается, и по прогнозу вы это почувствуете", - сказал он.

Вильфанд отметил, что температурный фон в пятницу и субботу будет скорее зимним, передает "Интерфакс". 23 марта будет ветрено, вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. 24 марта днем также будет холодно - "столбики термометров еле дотянут до нуля".

Однако в воскресенье ситуация начнет меняться: если в ночь на субботу будет минус 8 - минус 10, то днем воздух прогреется уже до плюс 2-4 градусов. В понедельник потепление продолжится - ночью уже около минус 5, а днем термометры покажут до плюс 6.
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Четверг, 22 марта 2018 г. // Последняя новость 11:49
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