Москвичам пообещали весеннюю погоду в воскресенье

Весенняя погода придет в столичный регион к воскресенью, сообщил на пресс-конференции в преддверии Дня метеоролога глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Движение весны ощущается, и по прогнозу вы это почувствуете", - сказал он.
Вильфанд отметил, что температурный фон в пятницу и субботу будет скорее зимним, передает "Интерфакс"
. 23 марта будет ветрено, вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. 24 марта днем также будет холодно - "столбики термометров еле дотянут до нуля".
Однако в воскресенье ситуация начнет меняться: если в ночь на субботу будет минус 8 - минус 10, то днем воздух прогреется уже до плюс 2-4 градусов. В понедельник потепление продолжится - ночью уже около минус 5, а днем термометры покажут до плюс 6.