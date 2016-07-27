Чиновники мэрии выделили себе миллиард из бюджета на удобную парковку в "Москва-Сити" Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин в беседе с порталом там находится здание мэрии. - Прим. ред.), ни у других городских и государственных учреждений. И эта закупка означает, что они просто хотят за счет бюджета уже добиться той же самой цели", - отметил политик.



По его мнению, чиновники должны ездить как обычные люди и также парковаться. "Где-нибудь приискали себе платную парковку от "Москва-Сити" или на метро доехали. Никаких проблем бы не было. А так приходится из бюджета выкладывать огромные суммы на то, чтобы они спокойно, бесплатно, удобно и комфортно парковались. Мне кажется это неправильно", - добавил представитель "Яблока".



Напомним, в 2016 году столичные власти



В департаменте городского имущества отмечали, что мэрии удалось договориться о покупке помещений по 260 тысяч рублей за квадратный метр, то есть сделка обошлась московскому бюджету примерно в 14,3 миллиарда. Именно департамент городского имущества оказался одним из первых в очереди на переезд. Компанию ему составили два других "финансовых" ведомства - тендерный комитет и департамент экономической политики.



Три эти ведомства до этого занимали восемь зданий в центре Москвы, на эксплуатацию которых ежегодно уходило около 125 миллионов рублей. Таким образом, без переезда в "Сити" за те же 14,3 миллиарда правительство могло спокойно продолжать работать по привычным адресам еще более 110 лет. Столичные чиновники приобрели для себя 135 машино-мест на территории бизнес-центра "Москва-Сити", выделив на это 1 миллиард рублей из городского бюджета. Как подсчитала газета "Ведомости" , за каждое место для парковки из народных денег будет взято по 7,4 миллиона. За эту сумму в столице сейчас можно купить неплохую квартиру с отделкой в бизнес-классе. В партии "Яблоко" настаивают на том, что обоснованность подобных трат крайне сомнительна.Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин в беседе с порталом Infox.ru пообещал проверить эту сделку. "Все вытекает из начального неравенства на дорогах и платных парковках. Чиновники должны начинать с себя платить за парковки в Москве, но они не платят ни на Тверской, 13 (), ни у других городских и государственных учреждений. И эта закупка означает, что они просто хотят за счет бюджета уже добиться той же самой цели", - отметил политик.По его мнению, чиновники должны ездить как обычные люди и также парковаться. "Где-нибудь приискали себе платную парковку от "Москва-Сити" или на метро доехали. Никаких проблем бы не было. А так приходится из бюджета выкладывать огромные суммы на то, чтобы они спокойно, бесплатно, удобно и комфортно парковались. Мне кажется это неправильно", - добавил представитель "Яблока".Напомним, в 2016 году столичные власти закрыли сделку по покупке площадей в башне "Око" на территории "Москва-Сити". Мэрия решила занять там 55 тысяч квадратных метров - почти в два раза больше, чем планировалось изначально. На тот момент стартовые цены продажи офисов в деловом центре составляли 240-250 тысяч рублей за квадратный метр. В башне "Око" же один "квадрат" стоил 300 тысяч рублей.В департаменте городского имущества отмечали, что мэрии удалось договориться о покупке помещений по 260 тысяч рублей за квадратный метр, то есть сделка обошлась московскому бюджету примерно в 14,3 миллиарда. Именно департамент городского имущества оказался одним из первых в очереди на переезд. Компанию ему составили два других "финансовых" ведомства - тендерный комитет и департамент экономической политики.Три эти ведомства до этого занимали восемь зданий в центре Москвы, на эксплуатацию которых ежегодно уходило около 125 миллионов рублей. Таким образом, без переезда в "Сити" за те же 14,3 миллиарда правительство могло спокойно продолжать работать по привычным адресам еще более 110 лет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 июля 2016 г. Мэрия выкупила площади в "Москва-Сити" для своих департаментов

В прошлом году столичные власти объясняли, что сделка необходима для экономии: аренда и эксплуатация нынешних зданий обходится мэрии дороже. С того времени, впрочем, объем сделки с владельцами башни "Око" вырос вдвое.

