NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
марта
pda
Поиск
Архив

Чиновники мэрии выделили себе миллиард из бюджета на удобную парковку в "Москва-Сити"
22 марта 2018 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
Столичные чиновники приобрели для себя 135 машино-мест на территории бизнес-центра "Москва-Сити", выделив на это 1 миллиард рублей из городского бюджета. Как подсчитала газета "Ведомости", за каждое место для парковки из народных денег будет взято по 7,4 миллиона. За эту сумму в столице сейчас можно купить неплохую квартиру с отделкой в бизнес-классе. В партии "Яблоко" настаивают на том, что обоснованность подобных трат крайне сомнительна.

Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин в беседе с порталом Infox.ru пообещал проверить эту сделку. "Все вытекает из начального неравенства на дорогах и платных парковках. Чиновники должны начинать с себя платить за парковки в Москве, но они не платят ни на Тверской, 13 (там находится здание мэрии. - Прим. ред.), ни у других городских и государственных учреждений. И эта закупка означает, что они просто хотят за счет бюджета уже добиться той же самой цели", - отметил политик.

По его мнению, чиновники должны ездить как обычные люди и также парковаться. "Где-нибудь приискали себе платную парковку от "Москва-Сити" или на метро доехали. Никаких проблем бы не было. А так приходится из бюджета выкладывать огромные суммы на то, чтобы они спокойно, бесплатно, удобно и комфортно парковались. Мне кажется это неправильно", - добавил представитель "Яблока".

Напомним, в 2016 году столичные власти закрыли сделку по покупке площадей в башне "Око" на территории "Москва-Сити". Мэрия решила занять там 55 тысяч квадратных метров - почти в два раза больше, чем планировалось изначально. На тот момент стартовые цены продажи офисов в деловом центре составляли 240-250 тысяч рублей за квадратный метр. В башне "Око" же один "квадрат" стоил 300 тысяч рублей.

В департаменте городского имущества отмечали, что мэрии удалось договориться о покупке помещений по 260 тысяч рублей за квадратный метр, то есть сделка обошлась московскому бюджету примерно в 14,3 миллиарда. Именно департамент городского имущества оказался одним из первых в очереди на переезд. Компанию ему составили два других "финансовых" ведомства - тендерный комитет и департамент экономической политики.

Три эти ведомства до этого занимали восемь зданий в центре Москвы, на эксплуатацию которых ежегодно уходило около 125 миллионов рублей. Таким образом, без переезда в "Сити" за те же 14,3 миллиарда правительство могло спокойно продолжать работать по привычным адресам еще более 110 лет.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия выкупила площади в "Москва-Сити" для своих департаментов
27 июля 2016 г.
Мэрия выкупила площади в "Москва-Сити" для своих департаментов
В прошлом году столичные власти объясняли, что сделка необходима для экономии: аренда и эксплуатация нынешних зданий обходится мэрии дороже. С того времени, впрочем, объем сделки с владельцами башни "Око" вырос вдвое.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.03.2018   8:03
4
04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 22 марта 2018 г. // Последняя новость 08:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>