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Три новые станции открылись на Люблинско-Дмитровской линии метро
22 марта 2018 г. | Время публикации 11:17 | Последние изменения 11:35
Рубрики: Метрополитен  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро: "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная". Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва".

"Поздравляю с открытием новых станций. Москва получила новый радиус метро от "Марьиной рощи" до "Селигерской" - продление Дмитровского радиуса - семь станций, 12 километров", - сказал Собянин. В ходе церемонии открытия мэр вручил награды Москвы строителям и сотрудникам метрополитена. Звание "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" удостоился машинист электропоезда электродепо "Печатники" Дмитрий Тихонов, благодарности мэра Москвы получили восемь человек.

Станции метро "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" входят в состав второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии. В мэрии рассчитывают, что благодаря открытию новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться новыми станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров.

При этом станция "Петровско-Разумовская" разгрузится в среднем на 20-30 процентов, а станция Московского центрального кольца "Окружная" - на 40 процентов. Кроме этого, рассматривается вариант продления Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до поселка Северный: продолжением линии станет станция "Физтех", которая выйдет за МКАД.

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