Три новые станции открылись на Люблинско-Дмитровской линии метро

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18 марта 2018 г. Три новые станции "салатовой" линии метро откроются в течение недели

По словам заммэра Марата Хуснуллина, в ближайшие дни закончатся комплексные испытания. Станции уже готовы, они "обживаются", проводится тестирование систем.

13 декабря 2017 г. Москвичам пообещали 10 новых станций метро в следующем году. В этом хотели открыть 19