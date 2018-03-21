Начало уроков в школах Волоколамска переносят на два часа позже из-за выбросов со свалки

22 марта 2018 г. Страдающим от экологической катастрофы в Ядрово предложили путевки в санатории, но жители отказались

Жители района, которым предложили путевки в санатории, попросили перенести эту возможность на лето, чтобы не прерывать учебный год. Также отмечается, что в случае новых выбросов будут перенесены занятия в школах.