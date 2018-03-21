Начало уроков в школах Волоколамска переносят на два часа позже из-за выбросов со свалки

Власти Московской области решили перенести начало занятий в школах Волоколамска на два часа из-за выбросов на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом сообщила в Мособлдуме уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она отметила, что выбросы на свалке происходят, "когда ночью падает атмосферное давление
".
"Чтобы дети не шли в самый очаг в школу в 8:30, будет выпущена специальная инструкция для всех директоров школ, по которой после такого выброса - мы будем про него знать уже ночью - все занятия будут перенесены с 8:30 на 10:30", - цитирует Мишонову ТАСС. Вторая смена в школах тоже будет сдвинута, при этом количество часов не увеличится, так как на период действия режима ЧС на полигоне уроки физкультуры решено отменить.
Как сообщает портал Activatica.org
, ночью в четверг жители развернули около "Ядрово" несколько мусоровозов. Перед этим происходили стычки с полицией. Утром в четверг некоторые родители в знак протеста и из опасений за состояние детей не пустили их школу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что на время рекультивации "Ядрово" поток машин на свалку сократится в два раза. "Это требование жителей и инициативной группы", - цитирует главу региона "Интерфакс"
.
Ранее сообщалось, что 24 марта планируется завершить устройство нового участка полигона. После этого ввоз отходов на старый участок прекратится, и там начнутся работы по установке систем дегазации. Их планируют завершить к 15 июня.
Жители Волоколамска требуют закрыть полигон через суд, коллективный иск был подан в городской суд 16 марта. Истцами выступают восемь жителей Волоколамска, пятеро из них представляют интересы семи несовершеннолетних. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района.
Напомним, 21 марта в центральную городскую больницу Волоколамска массово поступали дети
с различными недомоганиями - головной болью, головокружениями, болью в животе, тошнотой, сыпью, кровотечением из носа. Накануне ночью на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, который власти объяснили резким перепадом атмосферного давления.
По данным областного Минздрава, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятеро были госпитализированы. При этом в ведомстве заявили, что врачи не нашли связи между плохим самочувствием детей и выбросами со свалки. Ксения Мишонова назвала другую цифру: по ее словам, пострадали 76 детей, шестеро были госпитализированы. Telegram-канал Mash
пишет, что всего за сутки к врачам обратились 240 человек.Telegram-канал "Открытая редакция"
сообщает, что школьников госпитализировали с ОРВИ, но до стихийного протеста у одного из детей диагностировали именно отравление газом.
В среду днем около Волоколамской больницы и внутри нее возник стихийный митинг
, позже в среду туда приезжали губернатор и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Жители встретили чиновников неприветливо, на Гаврилова напали
, а Воробьева закидали снежками. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту выбросов.
Из госпитализированных накануне школьников трое - один мальчик и две девочки - перевезены из Волоколамской больницы в Москву для обследования и лечения. Власти предложили родителям школьников путевки в санатории
и лагеря в связи с ситуацией вокруг "Ядрово", однако большая часть родителей отказалась, чтобы не прерывать учебный год.