Информационные стойки и кассы для болельщиков появятся на вокзалах к ЧМ-2018 Рубрики: Общественный транспорт

Global Look Press



По словам чиновника, новые указатели, выполненные в фирменных цветах ОАО "РЖД", будут содержать информацию на русском и английском языках о направлениях движения к основным подразделениям и службам вокзалов, к поездам и выходам в город. Информация на табло также будет сообщаться на русском и английском, а на Ленинградском вокзале - еще и на китайском языке. Также на вокзалах появится временная навигация в виде табличек, подсказывающих дорогу к дополнительным поездам, и информационные пилоны, где можно будет узнать расписание дополнительных поездов.



На трех вокзалах также будет изменена схема передвижения и входа пассажиров: на Киевском вокзале пассажирам поездов пригородного сообщения придется заходить через другие залы и кассы пригородного сообщения, прямой вход с улицы Киевская будет закрыт. На платформу Курского вокзала можно будет попасть только через здание вокзала и досмотровые зоны, при этом обратный проход с платформы в тоннель от улицы Казакова будет открыт. На Ленинградском вокзале проход пассажиров к любым поездам дальнего следования будет осуществляться только через досмотровые павильоны. "Подчеркну, что это изменения временные, только под ЧМ-2018", - пояснил Клинцов.



Он отметил, что на вокзалах будут выставлены дополнительные посты охраны и досмотровые зоны, при этом будет открыто максимальное количество входов. "Вся информация по досмотру на вокзалах и правилах поведения будет направлена в посольства стран, чьи сборные вышли в финальную часть чемпионата мира. Дополнительно мы выпустим памятки на русском и на английском языках - они будут и раздаваться на вокзалах и будут направлены через дипломатические ведомства", - сказал Клинцов.



А на Павелецком, Курском, Белорусском, Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах будут установлены информационные стойки, где туристов "сориентируют на вокзале, в городе, дадут справку по маршрутам, в том числе и городского транспорта, при необходимости помогут вызвать такси". Сотрудники Федеральной пассажирской компании дадут информацию о поездах и маршрутах дальнего следования. Рядом со стойками будут организованы точки продажи билетов на метро на одну-две поездки.



Кроме того, в кассовых залах вокзалов будет выделено по два окна, которые будут обслуживать только болельщиков, отправляющихся на бесплатных поездах ЧМ-2018. По словам Клинцова, опыт проведения Кубка конфедераций в 2017 году показал, что при посадке на бесплатные поезда возникают нештатные ситуации, которые необходимо решать на месте. "Люди могут и опоздать на свой рейс, и забыть какие-то документы - нужно переоформлять билеты на следующий поезд. Для этого и будут выделены отдельные кассы для болельщиков", - пояснил он. Также болельщики ЧМ-2018 смогут принять душ и бесплатно посетить санитарные комнаты на вокзалах, предъявив на входе билет на поезд.



Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года на столичных вокзалах будет изменена навигация, выставлены дополнительные посты охраны и инфостойки. Об этом в интервью агентству "Москва" сообщил начальник службы организации обслуживания на вокзалах дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Александр Клинцов.По словам чиновника, новые указатели, выполненные в фирменных цветах ОАО "РЖД", будут содержать информацию на русском и английском языках о направлениях движения к основным подразделениям и службам вокзалов, к поездам и выходам в город. Информация на табло также будет сообщаться на русском и английском, а на Ленинградском вокзале - еще и на китайском языке. Также на вокзалах появится временная навигация в виде табличек, подсказывающих дорогу к дополнительным поездам, и информационные пилоны, где можно будет узнать расписание дополнительных поездов.На трех вокзалах также будет изменена схема передвижения и входа пассажиров: на Киевском вокзале пассажирам поездов пригородного сообщения придется заходить через другие залы и кассы пригородного сообщения, прямой вход с улицы Киевская будет закрыт. На платформу Курского вокзала можно будет попасть только через здание вокзала и досмотровые зоны, при этом обратный проход с платформы в тоннель от улицы Казакова будет открыт. На Ленинградском вокзале проход пассажиров к любым поездам дальнего следования будет осуществляться только через досмотровые павильоны. "Подчеркну, что это изменения временные, только под ЧМ-2018", - пояснил Клинцов.Он отметил, что на вокзалах будут выставлены дополнительные посты охраны и досмотровые зоны, при этом будет открыто максимальное количество входов. "Вся информация по досмотру на вокзалах и правилах поведения будет направлена в посольства стран, чьи сборные вышли в финальную часть чемпионата мира. Дополнительно мы выпустим памятки на русском и на английском языках - они будут и раздаваться на вокзалах и будут направлены через дипломатические ведомства", - сказал Клинцов.А на Павелецком, Курском, Белорусском, Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах будут установлены информационные стойки, где туристов "сориентируют на вокзале, в городе, дадут справку по маршрутам, в том числе и городского транспорта, при необходимости помогут вызвать такси". Сотрудники Федеральной пассажирской компании дадут информацию о поездах и маршрутах дальнего следования. Рядом со стойками будут организованы точки продажи билетов на метро на одну-две поездки.Кроме того, в кассовых залах вокзалов будет выделено по два окна, которые будут обслуживать только болельщиков, отправляющихся на бесплатных поездах ЧМ-2018. По словам Клинцова, опыт проведения Кубка конфедераций в 2017 году показал, что при посадке на бесплатные поезда возникают нештатные ситуации, которые необходимо решать на месте. "Люди могут и опоздать на свой рейс, и забыть какие-то документы - нужно переоформлять билеты на следующий поезд. Для этого и будут выделены отдельные кассы для болельщиков", - пояснил он. Также болельщики ЧМ-2018 смогут принять душ и бесплатно посетить санитарные комнаты на вокзалах, предъявив на входе билет на поезд.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 марта 2018 г. Власти Москвы выпустили памятку по вопросам сдачи жилья гостям ЧМ-2018

В документе поясняется, как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену. Памятку разместят на стендах в учреждениях и в районных управах. 15 февраля 2018 г. Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно попасть в Третьяковскую галерею 12 февраля 2018 г. Столичные власти дадут 30 миллионов рублей на обучение таксистов английскому языку перед ЧМ-2018

