Врачи будут ежедневно дежурить на свалке "Ядрово"

Бригада из 12 врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского будет ежедневно дежурить в Волоколамском районе Подмосковья в связи с жалобами местных жителей на ухудшение состояния здоровья из-за полигона "Ядрово". Об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводит ТАСС.
"Нами будет направлена бригада из 12 человек узких специалистов по пульмапнологии, дерматологии. Эта бригада из областного центра будет работать в Волоколамске до тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации", - сказал Воробьев. Он также пообещал выполнить требование местных жителей о снижении нагрузки на полигон в период рекультивации. "По сути, практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются", — сказал губернатор.
Он также отметил, что местные жители подняли вопрос о размещении детей в санаториях и лагерях
до тех пор, пока ситуация с полигоном не будет разрешена. По его словам, шесть учреждений смогут принять жителей, но пока они не подготовлены.
Напомним, по официальным данным, в среду днем к медикам обратились 57 детей
из трех школ Волоколамска с жалобами на головокружение, тошноту и другие недомогания. Родители связывают это с выбросом свалочного газа, произошедшим на полигоне "Ядрово" в ночь на 21 марта. Власти региона подтвердили факт выброса, но отметили, что к утру его источник был ликвидирован.
В Минздраве региона сообщили, что врачи не нашли связи между плохим самочувствием детей и выбросами со свалки. Пятеро детей госпитализированы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что результаты общеклинического анализа крови не выявили никаких отклонений. Местные жители между тем организовали стихийный митинг
: когда к больнице, в которой находятся пострадавшие дети, приехали глава Волоколамского района Евгений Гаврилов и губернатор Московской области Андрей Воробьев, митингующие схватили главу района, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге Гаврилов вырвался и убежал в здание больницы.
Позже губернатор Воробьев вышел из больницы в окружении полиции, но вместо общения с местными жителями "начал что-то тихо говорить телекамерам". "Закончил - и с каменным лицом пошел к машинам, - сообщает журналист "Коммерсанта" Александр Черных. - Вот такого неуважения люди не стерпели. Сначала в губернатора полетели снежки, а потом его начали толкать, попытались пихать... Полиция отталкивала людей, но не более. Так что господину Воробьеву нехилое прилетело по голове. И все это под крики "Позор" с двух сторон".
"Хотят войны? Значит, будем воевать. Нам некуда отступать, потому что никто из нас уже не может терпеть, а нас никто не слышит. Если полигон такой безопасный, то поставьте его у себя около Кремля!", - заявляют местные жители.