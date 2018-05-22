Координатора штаба Навального в Москве арестовали на 30 суток за призыв выйти на акцию 5 мая до отказа в ее согласовании

Координатора московского штаба оппозиционного деятеля Алексея Навального Сергея Бойко, задержанного
21 мая сотрудниками столичной полиции, арестовали на 30 суток за опубликованный в интернете призыв к участию в акции 5 мая "Он нам не царь". Решение вынес во вторник Тверской районный суд столицы, вменив оппозиционеру часть 8 статьи 20.2 (повторное нарушение правил проведения акции) Кодекса об административных нарушениях, сообщает "Медиазона"
.
Поводом для наказания стал твит
Бойко с призывом выйти на улицы 5 мая в день проведения акций "Он нам не царь"
. Сообщение было опубликовано 12 апреля, сообщил адвокат подсудимого Вячеслав Гимади в Twitter
.
Юрист подчеркнул, что Бойко написал этот твит еще до того, как сторонники Навального подали уведомления о проведении акции, то есть она в тот момент не была несогласованной.
Уведомление о проведении столичного шествия было подано в мэрию лишь 20 апреля, однако в материалах дела сказано, что Бойко написал твит раньше, чем начались переговоры с властями по этому поводу. "То есть они считают, что Бойко 12 апреля уже знал о несогласованности митинга 5 мая", - указал Гимади.
Сам Бойко написал в Twitter
из зала суда: "В протоколе буквально "разместил твит 12 апреля, зная об отказе 28 апреля".
Отказ сторонникам Навального в проведении акции 5 мая пришел из мэрии Москвы только 28 апреля
. По словам Гимади, Бойко написал абстрактный твит, в котором не указано ни время, ни место, поэтому он не мог организовывать акцию.
Акции под лозунгом "Он нам не царь", организованные сторонниками Навального в преддверии инаугурации Владимира Путина, прошли 5 мая в десятках городов России, включая столицу. По данным сайта "ОВД-Инфо", в общей сложности в ходе акций были задержаны почти 1600 участников протестов, большинство из них - в Москве.
Самого Навального Тверской районный суд столицы 15 мая заключил под арест на 45 суток
. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП РФ) и в неповиновении требованию сотрудника полиции.
Тем временем задержания и аресты соратников Навального и активистов в разных городах продолжаются.