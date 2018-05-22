Координатора штаба Навального в Москве арестовали на 30 суток за призыв выйти на акцию 5 мая до отказа в ее согласовании

Смотрите, какую машину времени изобрела полиция Москвы:

12 апреля был написан твит, за который судят Бойко;

20 апреля, т.е. РАНЕЕ, в Москве было подано уведомление и началась переписка с мэрией.

То есть они считают, что Бойко 12 апреля уже ЗНАЛ о несогласованности митинга 5 мая pic.twitter.com/6wpK01FFxI— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) 22 мая 2018 г.