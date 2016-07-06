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Улица с максимальной скоростью в 20 километров в час появилась в центре столицы
22 мая 2018 г. | Время публикации 15:49
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы изменили скоростной режим на Малой Бронной улице, снизив максимально разрешенную скорость до 20 километров в час. Об этом говорится в Twitter-аккаунте ГКУ "Центр организации дорожного движения" правительства Москвы.

Как сообщается в аккаунте, ограничение скорости было введено по просьбе местных жителей. Как будет контролироваться новый скоростной режим, в ведомстве не уточнили, комментаторы также настроены скептически. "Все ваши "пешеходки" заставлены тачками богатыми и не очень, весь центр в таких машинах - никто за этим не следит, никто их не гоняет и тем более не эвакуирует. Нарушители как были так и остались, закрывают карточками номера и по магазинам/ресторанам)", - отмечает один из комментаторов (Орфография сохранена - прим. Msk.NEWSRu.com).

Стоит отметить, что в вечернее время, особенно в пятницу и выходные дни, движение по Малой Бронной из-за большого наплыва автотранспорта практически парализовано и без дополнительных ограничений. В 2016 году стало известно, что у жителей Патриарших прудов возникают проблемы с многочисленными ресторанами: на улице их как минимум 40, и еще 15 готовится к открытию. Хотя мест внутри самих заведений хватает, посетители предпочитают отдыхать на улице, заполняя ее почти целиком: в ночь на субботу приходят до тысячи человек, мнение же местных жителей, страдающих от такого шума, никто не учитывает.

После шумихи в СМИ по итогам совещания в префектуре ЦАО предприниматели выразили готовность сократить время работы своих заведений до 23:00. Кроме того, префект потребовал усилить патрулирование территории, заявив, что работа предприятий общественного питания не должна быть причиной недовольства жителей. Однако впоследствии стало известно, что этого так и не произошло.
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Вторник, 22 мая 2018 г. // Последняя новость 15:49
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