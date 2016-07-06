Улица с максимальной скоростью в 20 километров в час появилась в центре столицы

22 июня 2017 г. Жители Патриарших прудов продолжают страдать от многочисленных баров и ресторанов

В прошлом году предприниматели выразили готовность сократить время работы баров, но с наступлением тепла проблема возникла вновь. Жильцы Патриарших прудов будут добиваться официального постановления о запрете работы после 23:00.