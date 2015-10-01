Северный дублер Кутузовского проспекта обещают закончить в следующем году

Москомархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта. Как сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу ведомства, дорога пройдет от Молодогвардейской развязки до "Москва-Сити", завершение работ по ее строительству намечено на 2019 год.
Проект предусматривает строительство 300-метрового моста через Москву-реку
, который свяжет магистраль с деловым центром "Москва-Сити" и Пресненской набережной. Также предусмотрен эстакадный съезд на набережную. Вдоль всей дороги будут оборудованы съезды на прилегающие улицы и магистрали. В утвержденный Москомархитектурой проект также заложено три подземных пешеходных перехода, две эстакады основного хода, пять путепроводов и четыре эстакады съезда, один надземный и три подземных пешеходных перехода
Ранее сообщалось, что северный дублер Кутузовского проспекта пройдет от "Москва-Сити" до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Власти Москвы рассчитывают, что новая магистраль разгрузит Кутузовский проспект и прилегающие к нему автотрассы. Дорога протяженностью 11 километров станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра. Проезд по дублеру будет платным, однако первое время плата взиматься не будет
, что позволит водителям "привыкнуть" к новой дороге.