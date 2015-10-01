Северный дублер Кутузовского проспекта обещают закончить в следующем году

26 апреля 2018 г. 18 новых мостов планируется построить через Москву-реку

Сейчас реку пересекают порядка 30 мостов, однако размещены они неравномерно, нарушая связанность территории города и увеличивая перепробег транспорта. Эту проблему планируется решить с помощью нового строительства.