Юрист из Домодедово требует отменить решение о Каширском шоссе как альтернативе участку трассы "Дон"

В Верховный суд поступило исковое заявление с требованием отменить распоряжение правительства РФ, позволяющее использовать Каширское шоссе в качестве бесплатной альтернативы платной М4 "Дон" в Подмосковье. По мнению истца, власти проигнорировали результаты референдума в Домодедово, в ходе которого жители выступили против того, чтобы автомобили в обход платного участка следовали через город. В госкомпании "Автодор" заметили, что Каширское шоссе является дорогой общего пользования: запретить пользоваться ею нельзя даже по итогам референдума. Об этом пишет "Коммерсант"
.
В Верховный суд РФ обратился житель городского округа Домодедово юрист Иван Гусев, который просит отменить распоряжение правительства от 14 ноября 2014 года. Этим документом участок М4 "Дон" в Московской области с 20-го по 117-й километр был переведен в платный режим до 2019 года. При этом в качестве альтернативного объезда, обязательного по закону, было выбрано Каширское шоссе. В то же время еще в 2007 году в городском округе Домодедово был проведен референдум, участники которого выступили против бесплатного дублера.
Гусев ссылается на закон "Об общих принципах организации местного самоуправления", согласно которому принятое на местном референдуме решение подлежит "обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления". "После ввода платы жители Домодедово регулярно наблюдают пробки в городе, особенно летом, когда на М4 идет какой-нибудь ремонт и все устремляются в объезд",— пояснил Гусев. Заседание по иску пройдет в июне 2018 года.
В ЦИК Московской области подтвердили, что принятые на референдуме решения обязательны в соответствии с подмосковным законом 2003 года, однако депутат совета депутатов городского округа Домодедово Александр Пашков указывает на то, что после референдума пункт взимания платы был перенесен в Ступинский район
, платный участок начинается уже после Домодедово, и ограничений для движения транспорта по М4 нет. В госкомпании "Автодор" также отмечают, что Каширское шоссе является автодорогой общего пользования, и запретить пользование ею нельзя, а число автомобилистов, которые выбирают платный участок, неуклонно растет, в том числе за счет тех, кто ранее пользовался Каширским шоссе. Другие эксперты отмечают, что бесплатный объезд платного участка идет через город довольно часто, в основном из-за неразвитой дорожной сети и отсутствия каких-либо альтернатив.
Напомним, после того, как власти проигнорировали результаты референдума 2007 года, жители города обратились в Европейский союз с просьбой признать за ними право на самоопределение
. Группа жителей подмосковного округа Домодедово объявила о создании республики в составе России, выдвинув требования о переносе платной дороги, прекращении рейдерских захватов земель, возвращения в народную собственность лесов и рек, а также соблюдении права жителей на самоуправление. В итоге пункты взимания платы на 52-м километре трассы М4 "Дон" были перенесены на 71-й километр и размещены на границе Домодедовского и Ступинского районов. Активисты назвали перенос "победой конструктива над абсурдом и глупостью" и решили отменить запланированный ранее референдум о провозглашении республики в границах Домодедово.