Юрист из Домодедово требует отменить решение о Каширском шоссе как альтернативе участку трассы "Дон"

13 мая 2013 г. Жители Домодедово добились отмены платы за проезд по трассе "Дон"

Власти перенесли пункты взимания платы на 52-м километре трассы "Дон", сделав проезд по территории Домодедово бесплатным. Активисты назвали перенос "победой над абсурдом и глупостью" и отменили референдум о самоопределении.