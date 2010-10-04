

Проблему "коммерческих" подвалов в жилых домах обсудили в Мосгордуме Рубрики: Коммунальное хозяйство

Moscow-Live.ru



В прошлом году владельцы пивной в подвале дома 78, корпус 1, по Ленинградскому проспекту решили прорубить еще один вход в заведение и перед этим повесили на входе список разрешающих документов. Между тем жильцов насторожило то, что в числе документов указан протокол собрания собственников, которое в доме не проводилось, а многие отнюдь не готовы видеть во дворе лишних гостей. В подвале другого здания по адресу Миусская площадь, дом 5, в разное время располагались склад реагентов, офис и пункт услуг для копирования и печати документов. Жильцы обратились в суд с просьбой освободить подвал, но Мосгорсуд их требование не удовлетворил.



По словам депутатов, массовая приватизация подвалов началась еще в 1990-х. Причем часто помещения присваивали по адресу, который вообще не соответствовал адресу дома. Как объясняет депутат Мосгордумы Елена Шувалова, к номеру здания могли по своей воле добавить строение 2 или, наоборот, убрать номер переулка. После этого, как правило, подвал продавался и перепродавался тому же самому собственнику через подставных лиц, зачастую через департамент городского имущества. Тогда подвалы не рассматривались как общедомовое имущество и могли быть перепрофилированы подо что угодно. А жильцы и даже управляющие компании лишались доступа к жизненно важным коммуникационным узлам.



Несмотря на то, что ситуация в законодательстве с тех пор



Если подвал был передан предпринимателю больше десяти лет назад, получить его обратно не так-то просто из-за истечения срока давности, в течение которого можно оспорить решение. Некоторые эксперты полагают, что для решения этого вопроса достаточно обратить внимание на нарушения пожарной безопасности или законность передачи подвала другому владельцу. Другие же считают, что нарушение пожарной эксплуатации грозит собственнику лишь штрафом, а суд не может обязать его обеспечить доступ к коммуникациям. Не исключено, что для решения этой проблемы необходимо принять отдельный закон или внести поправки в уже существующий.



Предприниматели активно "осваивают" подвалы жилых домов, занимая их кафе, магазинами, хостелами или просто складами: арендная цена подвала намного ниже, чем помещения уровнем выше. Однако жильцы далеко не всегда рады такому соседству, так как лишаются доступа к жизненно важным коммуникациям — трубам горячего и холодного отопления, вентиляции и другим. Проблемы аренды подвалов обсудили на круглом столе в Московской городской думе, пишет "Московский комсомолец" В прошлом году владельцы пивной в подвале дома 78, корпус 1, по Ленинградскому проспекту решили прорубить еще один вход в заведение и перед этим повесили на входе список разрешающих документов. Между тем жильцов насторожило то, что в числе документов указан протокол собрания собственников, которое в доме не проводилось, а многие отнюдь не готовы видеть во дворе лишних гостей. В подвале другого здания по адресу Миусская площадь, дом 5, в разное время располагались склад реагентов, офис и пункт услуг для копирования и печати документов. Жильцы обратились в суд с просьбой освободить подвал, но Мосгорсуд их требование не удовлетворил.По словам депутатов, массовая приватизация подвалов началась еще в 1990-х. Причем часто помещения присваивали по адресу, который вообще не соответствовал адресу дома. Как объясняет депутат Мосгордумы Елена Шувалова, к номеру здания могли по своей воле добавить строение 2 или, наоборот, убрать номер переулка. После этого, как правило, подвал продавался и перепродавался тому же самому собственнику через подставных лиц, зачастую через департамент городского имущества. Тогда подвалы не рассматривались как общедомовое имущество и могли быть перепрофилированы подо что угодно. А жильцы и даже управляющие компании лишались доступа к жизненно важным коммуникационным узлам.Несмотря на то, что ситуация в законодательстве с тех пор изменилась , магазинчики и склады, обосновавшиеся в подвалах, продолжают свое существование: в помещениях оставляют реагенты, лакокрасочные или другие огнеопасные материалы. Это касается в том числе и исторических зданий , причем на протесты местных жителей коммерсанты часто не обращают внимания.Если подвал был передан предпринимателю больше десяти лет назад, получить его обратно не так-то просто из-за истечения срока давности, в течение которого можно оспорить решение. Некоторые эксперты полагают, что для решения этого вопроса достаточно обратить внимание на нарушения пожарной безопасности или законность передачи подвала другому владельцу. Другие же считают, что нарушение пожарной эксплуатации грозит собственнику лишь штрафом, а суд не может обязать его обеспечить доступ к коммуникациям. Не исключено, что для решения этой проблемы необходимо принять отдельный закон или внести поправки в уже существующий.



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