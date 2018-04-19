Системы поэтажного оповещения о ЧС появятся в домах по программе реновации

В домах по программе реновации появятся "умные" внутридомовые и поэтажные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Как сообщается на сайте
столичного департамента градостроительной политики, с подобной инициативой выступили представители комплекса городского хозяйства Москвы.
Также сообщается, что системы поэтажного информирования граждан и системы информирования с помощью домофонов сейчас тестируются представителями МЧС и коммунальных служб. Такие пилотные проекты реализовывались в жилых домах на улице Артюхиной, Академической улице, Заревом проезде и Мироновской улице. Соответствующие технические требования для проектирования домов по программе реновации планируется утвердить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что кварталы реновации планируется оборудовать новейшими коммунальными системами жизнеобеспечения. А технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для жителей этих домов. "Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен
. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", - заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы. А баки для раздельного сбора мусора
будут оснащены датчиками контроля наполненности с возможностью передачи информации в городской информационный центр. Основой стандарта реновации должен стать опыт проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям, а также отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома.