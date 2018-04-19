NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
мая
pda
Поиск
Архив

Системы поэтажного оповещения о ЧС появятся в домах по программе реновации
22 мая 2018 г. | Время публикации 11:42 | Последние изменения 15:33
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В домах по программе реновации появятся "умные" внутридомовые и поэтажные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Как сообщается на сайте столичного департамента градостроительной политики, с подобной инициативой выступили представители комплекса городского хозяйства Москвы.

Также сообщается, что системы поэтажного информирования граждан и системы информирования с помощью домофонов сейчас тестируются представителями МЧС и коммунальных служб. Такие пилотные проекты реализовывались в жилых домах на улице Артюхиной, Академической улице, Заревом проезде и Мироновской улице. Соответствующие технические требования для проектирования домов по программе реновации планируется утвердить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что кварталы реновации планируется оборудовать новейшими коммунальными системами жизнеобеспечения. А технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для жителей этих домов. "Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", - заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы. А баки для раздельного сбора мусора будут оснащены датчиками контроля наполненности с возможностью передачи информации в городской информационный центр. Основой стандарта реновации должен стать опыт проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям, а также отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
19 апреля 2018 г.
Новые дома по программе реновации не придется сносить
Технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий. Это также позволит отказаться от сноса домов в дальнейшем.
15 мая 2018 г.
19 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.05.2018   16:29
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 22 мая 2018 г. // Последняя новость 15:49
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>