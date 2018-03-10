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Десятки памятников архитектуры в Сергиевом Посаде оказались под угрозой сноса
22 мая 2018 г. | Время публикации 15:09
Рубрики: Архитектура  
 
© РИА Новости /Максим Блинов
Вокруг благоустройства в Сергиевом Посаде разгорелся новый скандал: в местную программу сноса ветхого жилья попали десятки крепких домов, включая здания в стиле ампир XIX века и купеческие особняки. При этом охранные зоны не предусматривают запрета на снос исторической застройки, а программы по выявлению памятников архитектуры просто закрыли. Об этом в сообщил глава подмосковного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.

"На днях в третий раз был подожжен дом на Валовой, 3 - настоящее украшение города. В прошлом году общими усилиями удалось добиться его сохранения и даже консервации, но теперь он опять остаётся без крыши", - пишет Соседов, отмечая, что в программу сноса ветхого жилья включено ещё около ста старых домов. - Под снос идёт чуть ли не весь центр города, причём не только действительно ветхие деревянные дома (которые, тем не менее, малыми силами можно привести в порядок), но и самые лучшие кирпичные дома, от ампира XIX века до крепких и красивых сталинок, под снос идут и лучшие купеческие особняки с богатой резьбой. Денег на элементарный ремонт этих домов у властей нет, зато выделяются немалые деньги на их снос и заявляется о многомиллиардных проектах благоустройства". А вместо архитектурных памятников в городе "растут убогие дома самого низкого качества, которые сносить впору уже сейчас".

По словам Соседова, правительство области уже пять лет "целенаправленно не утверждает" разработанный предмет охраны исторического поселения, а утверждённые минкультом РФ режимы зон охраны Троице-Сергиевой Лавры не предусматривают запрета на снос исторической застройки. А главное управление культурного наследия области закрыло все программы выявления памятников. "Столько вреда старым русским городам, сколько наносят его нынешние чиновники, не нанесли даже фашистские захватчики и большевики вместе взятые", - заключает эксперт.

Напомним, недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил "попытаться придать городу Сергиев Посад особый статус и провести серьезную реконструкцию города, направленную на сохранение памятников и на создание более благоприятной среды обитания для людей". Сами же жители города собрались на Красногорской площади перед Троице-Сергиевой Лаврой, чтобы потребовать отставки главы района Михаила Токарева, который, по мнению граждан, виноват в неконтролируемом росте тарифов, проблемах дольщиков, переводах земель под свалки и "распиле средств" на бессмысленном благоустройстве.
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