Столичный ресторан оштрафовали на 840 тысяч рублей за пиво с коноплей Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"В ходе проверки выявлено, что в меню барной карты ресторана, являющейся рекламным материалом, рассчитанным на неопределенный круг лиц, содержится графическое изображение листьев конопли, а также текстовое описание указанного растения", — говорится в сообщении прокуратуры. Листья и цветки конопли, использованные при приготовлении пива, входят в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, свободный оборот которых в России запрещен. По мнению прокуратуры, реклама способствовала проявлению интереса и акцентировала внимание на употреблении запрещенных веществ.



Штраф в 840 тысяч рублей был наложен на ресторан "Гамбринус" решением Перовского районного суда. Как рассказал



"Пиво закуплено официально у импортера через ЕГАИС, которая фиксирует все сделки по продаже алкоголя. Мы являемся заложниками ситуации. Товар разрешен к продаже в России, и мы должны доводить до потребителя информацию о составе реализуемой продукции", — рассказал Погосов. По его словам, основанием для проверки стала анонимная жалоба, а прокуратура Восточного округа не предприняла никаких экспертиз для сбора доказательств. Кроме того, независимая лингвистическая экспертиза показала, что в барной карте отсутствует реклама наркотических веществ.



По мнению Погосова, суд не учел, что ресторан относится к малому бизнесу, где наказание за первое нарушение, выявленное при проверке, заменяется предупреждением. "Они должны были нас предупредить, а не штрафовать. Но данная норма закона в принципе не работает, суды ее игнорируют", — сказал Погосов. По его словам, подобные случаи могут стать опасным прецедентом для малого бизнеса.



Нестандартная реклама пива в столице не редкость. Так, в 2016 году пользователи Facebook обратили внимание на табличку с картинкой в московском баре Bad.Bro.Bar, где мужчина



Московский городской суд подтвердил решение о наложении на один из ресторанов столицы штрафа в размере 840 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств. Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, поводом для возбуждения административного дела, в рамках которого ресторан был оштрафован, стало обнаружение в барной карте описания пива с коноплей."В ходе проверки выявлено, что в меню барной карты ресторана, являющейся рекламным материалом, рассчитанным на неопределенный круг лиц, содержится графическое изображение листьев конопли, а также текстовое описание указанного растения", — говорится в сообщении прокуратуры. Листья и цветки конопли, использованные при приготовлении пива, входят в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, свободный оборот которых в России запрещен. По мнению прокуратуры, реклама способствовала проявлению интереса и акцентировала внимание на употреблении запрещенных веществ.Штраф в 840 тысяч рублей был наложен на ресторан "Гамбринус" решением Перовского районного суда. Как рассказал РБК гендиректор управляющей компании ООО "Роял" Аркадий Погосов, рисунок растения был размещен в барной карте рядом с описанием пива Hanfblute, что в переводе с немецкого означает "Кровь конопли". На бутылке также указан состав с упоминанием и изображением конопли, при этом пиво сертифицировано и разрешено к продаже в России"Пиво закуплено официально у импортера через ЕГАИС, которая фиксирует все сделки по продаже алкоголя. Мы являемся заложниками ситуации. Товар разрешен к продаже в России, и мы должны доводить до потребителя информацию о составе реализуемой продукции", — рассказал Погосов. По его словам, основанием для проверки стала анонимная жалоба, а прокуратура Восточного округа не предприняла никаких экспертиз для сбора доказательств. Кроме того, независимая лингвистическая экспертиза показала, что в барной карте отсутствует реклама наркотических веществ.По мнению Погосова, суд не учел, что ресторан относится к малому бизнесу, где наказание за первое нарушение, выявленное при проверке, заменяется предупреждением. "Они должны были нас предупредить, а не штрафовать. Но данная норма закона в принципе не работает, суды ее игнорируют", — сказал Погосов. По его словам, подобные случаи могут стать опасным прецедентом для малого бизнеса.Нестандартная реклама пива в столице не редкость. Так, в 2016 году пользователи Facebook обратили внимание на табличку с картинкой в московском баре Bad.Bro.Bar, где мужчина бьет девушку по лицу за просьбу купить "вишнёвый Крик", или бельгийское вишневое пиво. Владельцы заведения сначала не нашли ничего обидного в картинке, а в ответ на претензии написали, что не могут терпеть феминисток, "а людей без чувства юмора - тем более". После того, как история разошлась в соцсетях, в баре заявили, что администраторы групп в соцсетях получают оскорбления и угрозы от пользователей, а руководство бара обвинили в сексизме и пропаганде насилия. В итоге возмутившую пользователей табличку решено было заменить.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 декабря 2016 г. Интернет-пользователей возмутил мем про избиение женщин в столичном баре

Пользователей соцсетей возмутила табличка в баре Bad.Bro.Bar, на которой парень бьет девушку по лицу за просьбу купить вишневое пиво. После того, как бар обвинили в сексизме и пропаганде насилия, табличку было решено заменить.

