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На выходе из ММЦ в Сахарово сотрудники ОМОНа задержали около 150 иностранцев
22 мая 2018 г. | Время публикации 22:51 | Последние изменения 23:36
Рубрики: Общество  
 
Многофункциональный миграционный центр
Cотрудники ОМОНа задержали около 150 иностранных граждан на выходе из Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в Сахарово по подозрению в участии в массовой драке. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на правозащитницу Марину Павлову.

По ее словам, задержанных увезли на трех автобусах, в каждом из которых находилось по 50 человек. Павлова подчеркнула, что задержанные иностранцы не знали о драке, не участвовали в ней, а в ММЦ приехали лишь с целью оформления документов.

"Один из задержанных, гражданин Украины Кандил Хамдамов, сообщил, что их всех схватили на выходе и среди задержанных нет ни одного человека с признаками участия в драке", - рассказала правозащитница.

"Сколько всего было задержано точно, мы пока не знаем. В отделении сказали, что руководство УВД, которое было на месте, дало приказ забрать иностранцев", - добавила она.

По информации правозащитницы, после задержания иностранцев повезли по разным отделениям полиции. В двух из них ей сообщили о прибытии около 30 человек.

Осенью прошлого года СМИ писали, что некогда тихая и уютная деревня Сахарово, ставшая частью столицы с присоединением территорий Новой Москвы, в последнее время начала резко меняться.

Причиной тому стал открывшийся по соседству с жилыми домами центр ФМС, куда начали стекаться со всего города приезжие для оформления документов. После этого местные жители начали массово продавать свои дома: спокойной жизни в деревне пришел конец, отмечали журналисты.
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