Право на шлагбаумы во дворах получат все жители столицы Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Приняли решение: увеличить размер субсидии в два раза — с 50 до 100 тысяч рублей за каждый шлагбаум; распространить право получения субсидий на установку шлагбаумов на все районы Москвы. Пусть жители каждого двора сами решают, нужны им шлагбаумы или нет. Если решат, что нужны, город поможет с деньгами", - написал мэр, комментируя ситуацию в Новокосино, жители которого попросили решить проблему бесконтрольного въезда постороннего транспорта.



Также было принято решение выплачивать субсидию на установку шлагбаумов авансом, "так что инициативной группе больше не потребуется вкладывать свои деньги или обходить соседей для сбора денег". Окружные дирекции ЖКХ будут помогать жителям оформлять документы на получение субсидий, а самих документов потребуется меньше, чем сейчас. Кроме того, если ранее субсидии на установку шлагбаумов могли получить только жители районов, где действует платная парковка, то теперь их можно будет установить и там, где платная парковка не предусмотрена. Мэр заявил, что новые правила установки шлагбаумов помогут москвичам навести порядок в своих дворах.



Отметим, что "огораживания" могут касаться не только отдельных дворов: жители 1-й и 2-й Останкинских улиц требуют полностью перекрыть шлагбаумами



Местные жители просят отгородить дома 21, 21а и 25 по 1-й Останкинской улице и дома 2, 4, 8 и 10 по 2-й Останкинской улице, чтобы пропускать автомобиль гостей или курьерскую доставку по звонку в диспетчерскую с домашнего телефона. Один из местных жителей отмечает, что проблему можно было бы решить, введя на улице платную парковку, но обслуживание шлагбаумов может обойтись дешевле разрешений, которые к тому же довольно непросто получить.



Власти Москвы увеличат вдвое размер субсидии на установку шлагбаумов и распространят субсидии на все районы города. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте "Приняли решение: увеличить размер субсидии в два раза — с 50 до 100 тысяч рублей за каждый шлагбаум; распространить право получения субсидий на установку шлагбаумов на все районы Москвы. Пусть жители каждого двора сами решают, нужны им шлагбаумы или нет. Если решат, что нужны, город поможет с деньгами", - написал мэр, комментируя ситуацию в Новокосино, жители которого попросили решить проблему бесконтрольного въезда постороннего транспорта.Также было принято решение выплачивать субсидию на установку шлагбаумов авансом, "так что инициативной группе больше не потребуется вкладывать свои деньги или обходить соседей для сбора денег". Окружные дирекции ЖКХ будут помогать жителям оформлять документы на получение субсидий, а самих документов потребуется меньше, чем сейчас. Кроме того, если ранее субсидии на установку шлагбаумов могли получить только жители районов, где действует платная парковка, то теперь их можно будет установить и там, где платная парковка не предусмотрена. Мэр заявил, что новые правила установки шлагбаумов помогут москвичам навести порядок в своих дворах.Отметим, что "огораживания" могут касаться не только отдельных дворов: жители 1-й и 2-й Останкинских улиц требуют полностью перекрыть шлагбаумами целую улицу , чтобы отгородиться от автомобилистов, приезжающих по выходным на ВДНХ. После того, как большой паркинг около южного входа ВДНХ закрыли из-за реконструкции, приезжающие стали искать места в прилегающих дворах, паркуясь в том числе на газонах и тротуарах.Местные жители просят отгородить дома 21, 21а и 25 по 1-й Останкинской улице и дома 2, 4, 8 и 10 по 2-й Останкинской улице, чтобы пропускать автомобиль гостей или курьерскую доставку по звонку в диспетчерскую с домашнего телефона. Один из местных жителей отмечает, что проблему можно было бы решить, введя на улице платную парковку, но обслуживание шлагбаумов может обойтись дешевле разрешений, которые к тому же довольно непросто получить.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 20 апреля 2018 г. Жители Останкино просят отгородить от автомобилистов целую улицу

Жители 1-й и 2-й Останкинских улиц требуют перекрыть шлагбаумами проезд к нескольким домам, чтобы отгородиться от автомобилистов, приезжающих по выходным на ВДНХ. Альтернатива в виде платной парковки их не привлекает.

