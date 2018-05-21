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Превышение нормы сероводорода зарегистрировано на востоке столицы
22 мая 2018 г. | Время публикации 08:36
Рубрики: Экология  
 
Агентство городских новостей Москва
"Мосэкомониторинг" в ночь с 21 на 22 мая зафиксировал значительные превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в Косино-Ухтомском районе и в Новокосино. Это следует из данных, представленных на сайте экологической службы.

Резкий скачок содержания сероводорода в воздухе произошел в Косино-Ухтомском районе. 21 мая в 22:00 автоматическая станция контроля воздуха "Мосэкомониторинга" обнаружила отклонения от нормы в 3,8 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трех часов. 22 мая в 02:00 отмечено превышение содержания сероводорода в воздухе в 1,8 раза в районе Новокосино. Данные получены с датчиков экомониторинга "Кожухово" и "Новокосино", контролирующих зоны влияния закрытого мусорного полигона "Кучино", мусоросжигательного завода номер 4 и Люберецких очистных сооружений.

Ранее Гринпис России заявил, что московские власти публикуют на новом сайте "Мосэкомониторинга" некорректные данные о концентрации сероводорода в воздухе, сравнивая концентрацию сероводорода с рекомендациями ВОЗ. Экологи полагают, что этот норматив используется для того, чтобы показатель казался ближе к нулю. В пресс-службе департамента природопользования заявили, что на сайте "Мосэкомониторинга" предоставляется информация о концентрации сероводорода в натуральных показателях по сравнению с порогом запаха, который практически совпадает с нормативом, установленным в России и является наиболее жестким критерием ВОЗ.

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