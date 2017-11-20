Единоросс перерезал микрофон и напал на независимого муниципального депутата на заседании в Филевском парке

А вот работа депутата Прохорова. Единорос орудовал ножом, который он принес с собой на заседание. Микрофон мой и нападал он, соответственно, на меня, в результате чего и повредил мое имущество. pic.twitter.com/X99ifhR9iY— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) November 21, 2017