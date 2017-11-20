Единоросс перерезал микрофон и напал на независимого муниципального депутата на заседании в Филевском парке

Представители "Единой России" продолжают устраивать демарши в московских районах, где по итогам муниципальных выборов большинство получили независимые депутаты. 21 ноября единороссы устроили потасовку и саботировали заседание Совета депутатов в Филевском парке, оставив оппонентов без света, сообщает портал Activatica.org
.
Как и в нескольких других районах, где "Единая Россия" оказалась в оппозиции, в Филевском парке до сих пор не выбран председатель Совета депутатов. Для утверждения его кандидатуры нужно две трети голосов, а при нынешнем соотношении независимых и провластных депутатов (шестеро против четырех) прийти к консенсусу не получается. Заместителя же можно выбрать простым большинством голосов, но возглавивший собрание Тигран Мкртчян, чьи полномочия истекли
еще в сентябре, попытался снять этот вопрос с повестки.
Независимой команде все-таки удалось продавить голосование по выбору заместителя, им стал Вадим Коровин. "А дальше пошел цирк. Прохоров, главный единоросс, перерезал кабель микрофона Коровина, представители аппарата произвели грабеж протокола и под влиянием Мкртчяна скрылись из зала заседаний", - рассказал "Открытой России"
муниципальный депутат Филевского Парка от "Яблока" Денис Прокуронов.
Единоросс Дмитрий Прохоров занимает кресло районного депутата уже 20 лет. Все эти годы он "весьма успешно поддерживал все инициативы по застройке района", отмечает "Активатика". На заседании Прохоров также пытался устроить драку с Коровиным, в происходящее пришлось вмешаться полицейскому.
Прохоров на своей странице в Facebook
написал, что это Коровин набросился на него "из-за разногласий в вопросе выбора председателя Совета". "Впрочем, ему далеко не впервой отстаивать свою точку зрения столь пещерным способом: за аналогичный инцидент он уже имел судимость", - пишет депутат. У Коровина действительно была судимость по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", погашенная в 2015 году. Это указано в данных на сайте Мосгоризбиркома
, что не помешало активисту набрать 938 голосов на муниципальных выборах.
По версии обвинения, 24 мая 2013 года Коровин не уступил дорогу автомобилю сотрудников ГИБДД, который ехал с сиреной по встречной полосе, сопровождая подлежащее охране лицо. После этого активист якобы наехал на пытавшегося остановить его инспектора ДПС и скрылся. Коровин объяснял, что не уступил служебной машине, потому что в ней, по его мнению, перевозили чиновника в загородную резиденцию, а наезд на автоинспектора отрицал.
После демарша единороссов во всем здании управы выключили свет, дальнейшее заседание пришлось проводить в свете телефонных фонариков. Независимые депутаты намерены написать заявление на представителей ЕР за попытку "силового захвата власти" и на сотрудников аппарата, забравших протокол заседания и саботировавших работу всего совета.
По мнению Дениса Прокуронова, конфликт связан с протестом независимых депутатов и местных жителей против масштабной транспортной стройки, ради которой планируется вырубить часть Филевского парка
. Мундепы от "Единой России", по словам Прокуронова, в этой ситуации отстаивают интересы строителей. Ранее он сообщал, что главу управы района Руслана Осипенко вынудили уйти в отставку
, и одной из причин стал рост протестных настроений.