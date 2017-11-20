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В Москве готовы увековечить память скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского
22 ноября 2017 г. | Время публикации 14:18 | Последние изменения 19:34
Рубрики: Культура  
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Москва "вне всякого сомнения" собирается увековечить память оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет. "То, что наверняка его имя будет увековечено в городе Москве, - это я могу сказать точно", - сообщил ТАСС руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Певцу могут установить памятник, бюст или мемориальную табличку либо назвать в его честь улицу. Решать это будут "творческая общественность и люди после подачи соответствующего заявления в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству", - сказал Герасимов. Председатель комиссии Игорь Воскресенский сообщил агентство "Москва" о готовности рассмотреть установку памятника.

Герасимов отметил, что Хворостовский "много сделал и для Москвы, и в целом для мира, много выступал, давал и бесплатные концерты, он при его популярности и таланте был доступен для людей". Напомним, в 2015 году Дмитрий Хворостовский сообщил, что борется с опухолью мозга. Несмотря на тяжелую болезнь певец планировал выступить в Москве перед Новым годом.

В ночь на 11 октября "Комсомольская правда" опубликовала непроверенную информацию о смерти Хворостовского, вызвав скандал в мировых СМИ. Позже автор заметки извинилась перед семьей певца и читателями, объяснив, что "злой человек" опубликовал эту информацию в интернете, а некие инсайдеры подтвердили.

По словам народного артиста СССР Иосифа Кобзона, Хворостовский завещал кремировать его тело, а прах похоронить в Москве и родном Красноярске. Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко в свою очередь сообщила ТАСС, что певец, "скорей всего, будет похоронен в Москве", это вопрос решится в четверг.
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