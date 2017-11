Transparency: Хуснуллин мог быть лично заинтересован в приемке нового стадиона ЦСКА Общество Рубрики: Городская инфраструктура

© РИА Новости / Антон Денисов



Расследование Transparency вновь берет свое начало из



Доля фирмы родственников Хуслуллина в "ЖК на Ивановской" была не очень большой - около 15 процентов, однако последующая ее продажа все равно могла принести около 300 миллионов рублей. Главным же собственником компании-застройщика была организация Nordnet Holdings Ltd - офшор на Британских Виргинских островах, о владельце которого ранее было ничего не известно.



Правозащитники, впрочем, заметили название Nordnet Holdings Ltd в отчетности за 2016 год у другой компании - Bluecastle Enterprises Limited. В отчете последней организации говорится, что конечным владельцем компании считается сын российского предпринимателя Евгения Гинера. В документах указывается, что Nordnet Holdings Ltd и Bluecastle Enterprises Limited действуют "under common control", то есть обе фирмы контролируются одними и теми же компаниями и людьми.



По данным Transparency, хоть Гинер-младший и указан как конечный владелец Bluecastle Enterprises Limited, а заодно и футбольного клуба ЦСКА, реальное управление и контроль на конец 2015 года (момент реализации проекта "ЖК на Ивановской") находилось в руках его отца.



Уже после завершения проекта жилого комплекса Хуснуллин выступил перед журналистами о новом "стадионе мирового уровня", который на кредит от ВЭБ построил Гинер. Рядом со стадионом расположились три офисных здания, в том числе 38-этажная башня и гостиница на 48 номеров. Хуснуллин осуществлял надзор за строительством стадиона и расположенных рядом офисных центров, а также осуществлял приемку проекта.



"Мы считаем, что в действиях Марата Хуснуллина имеются признаки неурегулированного конфликта интересов, выраженных в наличии личной заинтересованности по отношению к проектам реализуемых компаниями Семьи Евгения Гинера, поскольку во время строительства стадиона ЦСКА родственник Хуснуллина реализовывал совместный бизнес-проект с компанией, принадлежащей семье господина Гинера. Мы предполагаем, что принятие решений Хуснуллиным в сфере строительного надзора не могло носить объективный характер", - подчеркнули правозащитники.



