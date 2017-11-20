В столице объявлен желтый уровень погодной опасности Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие часы температура воздуха в столице повсеместно опустится ниже нулевой отметки. В ночь на четверг в Москве ожидается до минус 5 градусов, по области до минус 7.



Похолодание будет сопровождаться небольшим снегом, местами еще и гололедицей. Кроме того, в ближайшие сутки на территории столичного региона местами возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности в связи со снегом, гололедицей и резким понижением температуры, которое ожидается в ближайшие сутки. Желтый уровень означает, что погода в регионе представляет потенциальную опасность.По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие часы температура воздуха в столице повсеместно опустится ниже нулевой отметки. В ночь на четверг в Москве ожидается до минус 5 градусов, по области до минус 7.Похолодание будет сопровождаться небольшим снегом, местами еще и гололедицей. Кроме того, в ближайшие сутки на территории столичного региона местами возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду.



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