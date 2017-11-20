Мэрия интересуется землями Минобороны и РЖД для программы реновации

Столичные власти начали переговоры с Минобороны и ОАО "Российские железные дороги" о предоставлении принадлежащих им участков земли для программы реновации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы. В частности, мэрия интересуется участком Минобороны в Лосиноостровском районе.
Эту информацию в интервью RNS
подтвердил руководитель департамента Сергей Левкин. "В числе рассматриваемых участков есть земли, которые принадлежат на определенных правах Минобороны и РЖД. У РЖД, например, есть площадки бывших детских садов", - сообщил он. Переговоры находятся на начальной стадии.
Ранее "Коммерсант" писал, что подведомственное Минобороны АО "Гарнизон" готовится продать под застройку
159 гектаров на улице Вешних Вод, треть из которых входит в природоохранную зону национального парка "Лосиный остров". В Минприроды тогда заявили, что сделки с этими участками невозможны
.
Власти Москвы также не исключают покупки готового жилья для программы реновации у инвесторов
. Об этом в интервью РИА Недвижимость
сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его словам, переговоры ведутся только по тем адресам, где стартовых площадок недостаточно. Рассматривается около 140 таких участков.
Инвесторов попросят либо уступить часть земли для нужд города, либо о том, чтобы они сами построили дома, подходящие для программы. "В таком случае город будет покупать у инвесторов уже готовое жилье и передавать его гражданам", - сообщил Тимофеев. Переговоры ведутся с компаниями "Главстрой девелопмент", "Интеко", "Инград", ПИК, "Крост". Одной из востребованных площадок может стать "Горбушкин двор"
.
В октябре руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявлял "Интерфаксу"
, что "пока необходимости выкупа или обмена с инвесторами земельными участками для программы реновации нет", но она может возникнуть при выполнении обязательства переселять людей исключительно в границах кварталов их проживания.