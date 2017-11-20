Мэрия интересуется землями Минобороны и РЖД для программы реновации

11 августа 2017 г. Москве не хватает стартовых площадок для реновации, землю будут просить у топовых девелоперов

Власти начали переговоры с десяткой крупнейших застройщиков с просьбой уступить столице землю рядом с кварталами реновации для строительства домов для переселенцев. Взамен девелоперам предложат участки в других местах.