Прокуратура подтвердила факт подтасовки документов при благоустройстве Терлецкого парка

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы признала, что при благоустройстве Терлецкого парка в районе Измайлово использовались два пакета документов: по одному из них проводились публичные слушания и государственная экологическая экспертиза, но столичные власти приняли другой, который предусматривал возведение на территории лесопарка двух объемных сооружений - многофункциональных культурно-досуговых комплексов.
Как сообщается
на сайте городского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), природоохранная прокуратура вынесла шесть постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении компании-подрядчика. Кроме того, департамент природопользования и охраны окружающей среды вынес два постановления о возбуждении административных дел, назначил фирме штраф в 105 тысяч рублей, а также объявил два предостережения и представление генеральному директору компании "Инжиниринг".
"Случай подмены проекта благоустройства территории Терлецкой дубравы возмутительный во всех отношениях. Мало того, что незаконно взялись за возведение культурно-досуговых комплексов на особо охраняемой природной территории, так еще и использовали в ходе работ тяжелую строительную технику, что противоречит проектному решению благоустройства в части сохранения почв. Все эти действия ведут к нарушению природного ландшафта, запечатыванию городских почв и изменению среды обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Москвы", - отметила эксперт ОНФ Галина Морозова.
Напомним, в августе общественники обратились в правоохранительные и надзорные органы с просьбой проверить факты подмены
проекта благоустройства Терлецкого лесопарка. В управе района Ивановское местных жителей заверили, что работы будут приостановлены до получения заключения экологической экспертизы, однако следующей же ночью благоустройство возобновилось.
Активисты тогда отмечали, что на территорию парка тут же приехала тяжелая строительная техника, которая наносила огромный вред почве. Дорожки в природном парке стали асфальтированными, а для двух будущих развлекательных комплексов строители начали готовить площадки. "Неважно, капитальные эти сооружения или некапитальные, имеют они фундамент или нет. Важно то, что это объемные сооружения, нарушающие исторически сложившийся природный и историко-культурный охраняемый ландшафт", - возмущалась Морозова.