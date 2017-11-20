Прокуратура подтвердила факт подтасовки документов при благоустройстве Терлецкого парка

18 августа 2017 г. Благоустроители Терлецкого парка подтасовали документы, чтобы возвести там развлекательные комплексы

Существует два варианта проектной документации. Первый был представлен на общественные слушания и госэкспертизу, однако контракт с подрядчиком мэрия заключила по другому пакету документов. В результате парку грозит значительный ущерб.